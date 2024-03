Verres: Accordo per i canoni di locazione concordati

Questo importante passo segue le orme di altri comuni valdostani come Aosta, Morgex e Châtillon, che hanno già adottato tale iniziativa, dimostrando un chiaro impegno verso politiche abitative innovative e inclusive.

L'accordo, aggiornato ai sensi del Decreto Ministeriale del 16 gennaio 2017, è il risultato di mesi di incontri e di un intenso lavoro condotto dall'Amministrazione comunale insieme alle organizzazioni rappresentative della proprietà e dell'inquilinato.

La firma del documento, avvenuta congiuntamente al Sindaco Alessandro Giovenzi e al Vice Sindaco Alessandro Rossi, ha visto la partecipazione di figure di spicco come Jean-Claude Mochet per l'U.P.P.I. (Unione Piccoli Proprietari Immobiliari Valle d'Aosta), Giorgio Vola per la Confedilizia Valle d'Aosta, nonché rappresentanti delle associazioni degli inquilini come Ramira Bizzotto per Uniat, Marisa Bitto per il Sicet e Luigi Bozzetti per il Savt.

Secondo il Vice Sindaco Alessandro Rossi, questo accordo offre agli inquilini e ai proprietari di immobili uno strumento senza precedenti, consentendo detrazioni fiscali per gli inquilini e canoni di locazione calmierati in base alle specifiche zone territoriali. I proprietari godranno anche di vantaggi significativi, come la possibilità di optare per la cedolare secca al 10% e una riduzione del 25% dell'Imu, a condizione che il canone di locazione sia conforme all'accordo territoriale e che almeno una delle organizzazioni firmatarie abbia sottoscritto l'attestazione di rispondenza depositata presso il Comune.

Il Sindaco Alessandro Giovenzi ha sottolineato l'importanza di questo accordo nel promuovere l'utilizzo degli immobili attualmente sfitti, aprendo così la strada al recupero del patrimonio edilizio e alla riqualificazione delle aree sia nel centro che nella periferia della città.

L'accordo territoriale per i canoni di locazione concordati non solo agevolerà la registrazione dei contratti di locazione, ma rappresenterà anche un sostegno tangibile sia per i proprietari che per gli inquilini, contribuendo a ridurre la pressione fiscale e a rendere più accessibili le abitazioni sul territorio.

Il documento completo è disponibile per il download sul sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale di Verrès, confermando così l'impegno trasparente e accessibile dell'ente nella promozione di politiche abitative inclusive e sostenibili.