Sviluppo turistico di Aosta; il piano che delude le aspettative della Lega

Il Piano di Sviluppo Turistico (PST) elaborato dalla Giunta Nuti è stato sottoposto a un'analisi attenta dal gruppo leghista che ha messo in luce molteplici criticità. Questo piano, essenziale per una città con una forte vocazione turistica come Aosta, si rivela - secondo la lega - carente sia dal punto di vista formale che da quello dei contenuti. Il lavoro svolto dalla società incaricata non è stato sufficiente per dotare la città di uno strumento adeguato a supportare e promuovere il turismo, una delle sue principali risorse economiche.

Secondo la Lega una delle principali mancanze del piano è l'assenza di una tabella che identifichi le azioni e le attività, ripartendole tra le competenze pubbliche e private. Inoltre, non sono stati forniti allegati grafici, nonostante le disposizioni normative in vigore ne richiedano la presenza. Ancora più grave è la mancanza di un programma dettagliato che indichi anno per anno le azioni da compiere, le risorse necessarie e le modalità di coinvolgimento degli attori coinvolti nel settore turistico. Inoltre, non sono stati previsti interventi mirati per adeguare le attrezzature e i servizi alle esigenze dei visitatori.

È evidente che, per i leghisti, il piano non fornisce una visione chiara e precisa sul futuro sviluppo turistico di Aosta. Le descrizioni generali dello stato attuale, delle tendenze di mercato e degli interventi in corso sono insufficienti e non offrono una guida efficace per il miglioramento delle infrastrutture turistiche.

Anche il risultato della concertazione prevista dalla legge è stato deludente, con le strutture regionali che hanno espresso scarsa partecipazione o hanno fornito solo suggerimenti marginali che non affrontano le vere criticità del piano. Questo atteggiamento da parte delle istituzioni regionali è preoccupante, poiché dimostra una mancanza di impegno nel migliorare e implementare un piano turistico fondamentale per l'economia locale.

Secondo la Lega è evidente che il Programma per lo Sviluppo Turistico di Aosta presenta gravi lacune e non risponde adeguatamente alle esigenze della città.In una nota si legge che è necessario un maggiore impegno da parte delle istituzioni locali e regionali per elaborare un piano turistico completo e efficace che possa promuovere lo sviluppo sostenibile del settore turistico di Aosta e garantire il suo successo futuro.