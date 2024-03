Marco Scopacasa, lauréat du concours Abbé Trèves 2024

Marco Scopacasa, étudiant en droit à l'Université de Turin et résidant à Aoste, a remporté l'édition 2024 du concours Abbé Trèves, dont le but est d’encourager les jeunes à s'exprimer et à créer en langue française autour du thème "Spontanément Valdôtain.e.s". Cette année 10 projets ont été présentés, dont 2 vidéos, un podcast, 7 textes écrits.

Le jury a apprécié l’originalité de l’approche et de l’argumentation de la vidéo présentée par Marco: «Il montre un attachement à la Vallée d’Aoste qui ne découle pas d’un héritage et d’une histoire familiale, mais d’une identité bâtie dans le temps, qu’il décrit comme “son présent et son futur”. Le sens d’appartenance à la Vallée d’Aoste passe par ses amitiés ainsi que par la langue et la culture française qui représentent une vraie richesse culturelle et humaine, un moyen d’ouverture sur le monde.»

Dans sa vidéo, Marco soutient que s’il a eu cette possibilité, «c’est grâce au fait d’avoir grandi et étudié en Vallée d’Aoste. Le français représente alors pour lui et ses amis un lien humain, culturel, et un instrument pour s’ouvrir aux autres.»

Etant engagé à l'Université, le prix a été retiré par son frère au cours d'une cérémonie qui a eu lieu aujourd'hui, mardi 26 mars, à la présence des organisateurs du concours: le Président du Conseil de la Vallée, Alberto Bertin, le Vice-Président Aurelio Marguerettaz, les Conseillers Secrétaires Corrado Jordan et Luca Distort, le Président de la section valdôtaine de l'Union de la presse francophone, Joseph Péaquin, le Président du Centre d'études Abbé Trèves, Franco Trèves, et la déléguée à la Coopération européenne et aux relations internationales de l'Université de la Vallée d'Aoste, Teresa Grange. Le jeune a été récompensé par une dotation de 2.500 euros, offerte par le Conseil de la Vallée, pour une formation de haut niveau ou un stage professionnel au sein d’un média dans un pays francophone de son choix.

Le deuxième prix, qui consiste en une tablette multimédia offerte par le Centre Abbé Trèves, a été attribué à Martina Antonia Condurro, étudiante en troisième année du Lycée classique bilingue.

Le jury a apprécié l’originalité de la forme du texte présenté par Martina, «écrit comme un dialogue avec son journal intime. Cette forme lui donne une liberté et spontanéité qui lui permettent de parler candidement de ses origines, de ses différences qui la caractérisent, et de ses liens d’appartenance avec la Vallée d’Aoste, qui la font sentir "spontanément valdôtaine".»

Tous les autres participants ont reçu une attestation: Sophia Baldo (texte écrit); Jeremy Borre (texte écrit); Francesca Braco (vidéo); Daria Ferraris (podcast); Asia Meynet (texte écrit); Noelie Navillod (texte écrit); Mattia Sciulli (texte écrit); Giada Guerrisi, Giada Pace, Thierry Curtaz et Caterina Rodoz (texte écrit collectif).

Le jury du concours était composé par Cristina Deffeyes, Gabriella Vernetto et Roland Martial.

Pour le Président Alberto Bertin, le concours est «une tradition annuelle qui nous permet de rencontrer des jeunes qui ont envie de s'engager dans une réflexion pour nous raconter leur façon de se sentir "spontanément valdôtain". Une initiative qui s'insère dans le sillon des activités consacrées à la promotion du binôme francophonie-jeunes, sur lequel le Conseil de la Vallée investit de nombreuses énergies et ressources.»

«Le format "Spontanément Valdôtain.e.s" a permis cette année encore à 13 jeunes de réfléchir sur leur identité et leur appartenance au territoire, en première personne, sans filtre et sans tabou - dit le Président de l'Upf, Joseph Péaquin -. Voilà la modernité de l'enseignement de l'Abbé Trèves, l'amour du pays que l'on soit d'ici ou d'ailleurs et l'ouverture sur le monde notamment francophone. C'est en substance ce que nous racontent nos jeunes avec leur texte, leur vidéo ou leur podcast.»