Fontainemore: Unisciti alla corsa goliardica a Leretta

Pro Loco, con il sostegno del Comune e in collaborazione con l'Agriturismo Le Soleil di Rita Gros e il Bar Ristoro Coumarial di Davide Giolo e Cinzia Clapasson, ti invitano a partecipare alla corsa goliardica che si terrà sabato 16 marzo alle 14.30.

Il percorso, lungo 6 km da Pian Coumarial all’Alpe Leretta e ritorno, promette emozioni e divertimento per tutti i partecipanti. Durante la corsa, le coppie di concorrenti affronteranno prove divertenti che non solo metteranno alla prova la loro abilità, ma daranno anche la possibilità di ottenere sconti o aumenti sul tempo finale. Saltelli alla corda, sorseggiare un bicchierino di genepì, recitare una poesia e molte altre sfide renderanno l'esperienza indimenticabile per tutti.

Dopo la corsa, ci sposteremo al Centro Visitatori del Mont Mars per il tanto atteso Polenta Party e la festa, animati dal talentuoso DJ Alex Mensa. Questi eventi sono aperti a tutti, quindi porta con te amici e familiari per condividere momenti di allegria e convivialità.

Un'occasione unica di divertimento e socializzazione. Pro Loco, Comune e sponsor vi aspettiamo numerosi per una giornata all'insegna dello spirito goliardico e del buon cibo!