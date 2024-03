Istituto Sorico Resistenza cerca personale

L’Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in Valle d’Aosta bandisce una selezione, per titoli ed esame orale, per l’assunzione di un/a segretario/a tecnico-amministrativo/a con contratto atempo pieno e indeterminato, da impiegare presso la sua sede, ad Aosta.

Per la partecipazione, è richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado e deglialtri requisiti precisati nel bando di selezione integrale pubblicato sul sito dell’Istituto, alla paginahttps://www.istorecovda.it/.