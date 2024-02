Réunion politique a La Thuile entre le Président du Département de la Savoie, Hervé Gaymard, et l’Assesseur Luciano Caveri

La rencontre a jeté les bases pour l’organisation de la Fête des Alpes, la célébration qui, le 22 juin prochain, permettra aux savoyards et aux valdôtains de se retrouver au col du Petit-Saint-Bernard pour redécouvrir les racines historiques et culturelles communes et les richesses partagées du territoire transfrontalier qui unit le département français à la région italienne.

La réunion a également permis de faire le point, en présence de tous les acteurs territoriaux concernés, sur les perspectives de développement du col et sur l'utilisation future de l'Hospice du Petit-Saint-Bernard, propriété conjointe de la Région et du Département à travers le Groupement Européen d'Intérêt Economique (GEIE) du Col du Petit-Saint-Bernard, qui va faire l'objet d'un important réaménagement.

Enfin, le thème du projet de sentier de randonnée qui pourrait bientôt relier Aoste et Albertville a été abordé.

« C’est lors d’une discussion au col du Petit-Saint-Bernard avec Luciano Caveri, a commenté le Président Gaymard, en septembre 2023, que nous avions évoqué l’idée d’un rassemblement populaire nouveau entre nos deux territoires amis. Aujourd’hui, soit 5 mois plus tard, nous avons acté les principes de la première édition de la « Fête des Alpes », qui aura lieu au col au début de l’été 2024 ! C’est beau de voir comment la Montagne peut nous unir et la mobilisation des communes la Thuile, de Séez, de Montvalezan, ainsi que de la Communauté de communes de Haute Tarentaise, nous conforte dans notre envie d’écrire ces pages nouvelles dans notre coopération avec la Vallée d’Aoste ».

Pour sa part, l’Assesseur Caveri a dit que « se trouver skis aux pieds dans l’Espace Saint-Bernard, entre La Thuile et La Rosière peut déjà être considéré une forme de collaboration, notamment physique, qui cimente des amitiés déjà établies. Avec l’ami Hervé - auquel, dimanche prochaine, sera décerné le titre d’Ami de la Vallée d’Aoste - le Col du Petit-Saint-Bernard sera de plus en plus un point de jonction entre nous et la Savoie : c’est l’Histoire ancienne qui devient contemporaine en clef européenne. Dans les prochaines années, de nombreuses initiatives se poursuivront au Col pour renforcer encore davantage les liens d’amitié entre valdôtains et savoyards ».