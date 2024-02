Aosta: Lunedì 26 febbraio, il nido d’infanzia comunale 'Massimo Berra'

"La riapertura avviene nei tempi stabiliti, dimostrando l'impegno dell'Ente nel soddisfare le esigenze delle famiglie dei bambini iscritti al servizio, consentendo loro di tornare al nido senza ritardi". L'Assessora Clotilde Forcellati commenta così la riapertura della struttura.

"L'impresa e la direzione lavori incaricate dell'esecuzione dell'opera hanno immediatamente iniziato le attività propedeutiche alla sostituzione della caldaia già nel pomeriggio di venerdì scorso", ha sottolineato l'assessore ai Lavori Pubblici, Corrado Cometto, aggiungendo: "Ciò ha anticipato il programma originario che prevedeva la chiusura della struttura alla fine di aprile".

Cometto ha proseguito: "I lavori sono stati completati entro mercoledì, mentre i giorni successivi sono stati dedicati al collaudo e al ripristino degli ambienti per garantire il massimo comfort e sicurezza ai bambini, coinvolgendo operai e tecnici".

Forcellati e Cometto hanno espresso la loro gratitudine a tutti coloro che, sia internamente che esternamente al Comune, hanno contribuito a minimizzare i disagi per la comunità. "Grazie all'impegno collettivo", hanno sottolineato, "è stato possibile ridurre il periodo di chiusura da due settimane previste inizialmente a pochi giorni effettivi".

Infine, hanno evidenziato l'importanza del servizio dei nidi d'infanzia, con Forcellati che ha affermato: "Non solo per l'organizzazione quotidiana delle famiglie, ma soprattutto per la giovanissima età dei bambini che lo frequentano, sottolineando la necessità di garantire le migliori condizioni ambientali e di comfort per loro".