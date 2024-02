Generazioni fragili: Riflessioni e dialogo sulla società contemporanea

Nel contesto attuale, spesso si sente il rimpianto per una società del passato, in cui sembrava che tutto funzionasse meglio. Tuttavia, ci si chiede se questa percezione corrisponda veramente alla realtà.

La società odierna si presenta notevolmente diversa rispetto al passato, e tale cambiamento rappresenta una sfida significativa per le famiglie e per il sistema scolastico. Il dibattito quotidiano si focalizza, forse eccessivamente, sulle fragilità dei giovani, sulle loro ansie, paure ed emotività labile. Al contrario, si parla poco della fragilità degli adulti, tra cui genitori, insegnanti ed educatori, i quali devono affrontare quotidianamente complesse sfide in un mondo iperconnesso e sempre più competitivo, in continua evoluzione.

Il tema delle "Generazioni Fragili" sarà al centro del terzo incontro della rassegna "Dialoghi di Scuola", promossa dalla biblioteca di Sarre e ideata e coordinata dal Dirigente Scolastico, Federico Marchetti. L'evento si terrà giovedì 22 febbraio prossimo, alle ore 20:30, presso la sala conferenze della biblioteca di Sarre.

Durante l'incontro interverranno: Federico Marchetti, Dirigente Scolastico dell'Istituto Superiore Eugenia Martinet; Alessandro Fusaro, Psicologo e Psicoterapeuta; Marina Pavarini, Docente e referente inclusione.

Questo appuntamento si propone di offrire uno spazio di riflessione e dialogo su tematiche cruciali legate alla fragilità delle generazioni attuali, coinvolgendo esperti del settore e promuovendo la condivisione di esperienze e conoscenze. Un'opportunità preziosa per comprendere meglio le dinamiche sociali e individuali che caratterizzano la nostra epoca e per individuare possibili percorsi di sostegno e crescita.