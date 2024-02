Charvensod torna il progetto “Il mio paese è (il) più bello”

Lo scorso anno sono state presentate quindici segnalazioni; tutte quelle ritenute fattibili e rispondenti al programma elettorale sono state accolte. Molte di esse sono già state realizzate, mentre le altre sono state inserite nel programma dei lavori e saranno avviate in breve tempo. Anche nel 2024 a Charvensod torna, per la quarta edizione, “Il mio paese è (il) più bello”, il progetto che dà la possibilità ai cittadini di contribuire al bene del territorio segnalando piccoli interventi di manutenzione o miglioramento, ma anche mettendosi a disposizione in prima persona.

Inviando una mail a ilmiopaesepiubello@comune.charvensod.ao.it o un messaggio WhatsApp al numero 3293190811 è possibile sottoporre all’amministrazione alcune piccole problematiche che richiedono un intervento: ringhiere, muretti, pavimentazioni, integrazione dell'arredo urbano, miglioramento delle aree comunali e verdi, aiuole, strade comunali, sentieri, o suggerimenti su come valorizzare luoghi significativi e rendere più bello Charvensod.

Attraverso un modulo è anche possibile candidarsi mettendosi a disposizione per attività di volontariato per piccoli interventi di manutenzione o per la cura del decoro urbano e la tutela dell’ambiente. Le segnalazioni, i suggerimenti, le proposte e le disponibilità devono essere trasmesse all'Amministrazione comunale dal 1° marzo 2024 al 30 aprile 2024.

“Il progetto è ormai ben strutturato e avviato, e proseguirà anche in futuro”, afferma Luca Jacquemod, assessore alle manutenzioni e alla cittadinanza attiva e al progetto “Il mio paese è (il) più bello”. Siamo molto soddisfatti del dialogo che si è creato con i cittadini e del loro interesse nel perseguire l’obiettivo di costruire insieme all’amministrazione, con suggerimenti e impegno, il bene della nostra “casa comune” che è Charvensod.