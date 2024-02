Siglato accordo tra Soccorso valdostano e Guardia di Finanza

La cerimonia di firma ha visto la partecipazione del Presidente della Regione Renzo Testolin e del Comandante regionale della Guardia di Finanza Piemonte-Valle D'Aosta, il Generale di divisione Benedetto Lipari.

Secondo il Presidente della Regione Renzo Testolin, questo accordo rappresenta un rafforzamento della collaborazione tra il Soccorso alpino valdostano e il Comando regionale della Guardia di Finanza, che già operano insieme da anni a beneficio della collettività. La firma del protocollo vuole essere un incoraggiamento per ulteriori iniziative che possano migliorare l'efficacia delle operazioni sul campo.

Il Generale Benedetto Lipari ha sottolineato che questo protocollo formalizza una collaborazione istituzionale e operativa consolidata nel tempo, durante la quale sono state sviluppate eccellenti pratiche. La Guardia di Finanza, grazie ai suoi militari specializzati nelle Stazioni del Soccorso Alpino di Cervinia ed Entreves, svolge un ruolo fondamentale nel pubblico soccorso in montagna. La firma del protocollo rappresenta un'opportunità per potenziare ulteriormente questa cooperazione, migliorare la formazione e lo scambio di conoscenze, nonché garantire una maggiore sicurezza per gli operatori.

In questo modo, l'accordo non solo formalizza una già esistente collaborazione, ma apre la strada a ulteriori sinergie e miglioramenti nell'ambito del soccorso in montagna, assicurando un servizio sempre più efficiente e sicuro per la comunità.

