DU SUCRE POUR L'HUILE DE RICIN ?

Il n'y a pas si longtemps, lorsque la Vallée d'Aoste était mise à genoux par des statistiques farfelues appliquées à notre réalité, le Ministre Boccia d'alors n'a pas hésité à intenter une action en justice contre notre soumis Président Lavévaz parce qu'il avait "anticipé" quelques jours de la zone orange au jaune, nous mettant tous dans un coin !

Les années ont passé et le Premier Ministre, profitant de la vitrine de la Foire de Saint'Ours, sous les traits d'un mécène, nous a offert des fonds européens comme s'ils étaient les siens ! Alors que PAS de 2020 revendiquait un coût nul des factures de consommation pour les maisons de résidence et des concessions pour les activités productives, CVA, citant des justifications infinies et insignifiantes, nous a donné une réponse négative... mais au moins il nous a répondu.

Alors, où était Forza Italia ?

Cela dit, il est inquiétant que les partis de droite italiens au gouvernement trouvent la fausse préoccupation de traiter avec nous, les valdôtains, uniquement pour gagner de la propagande ou pour attaquer une entreprise "autartique" saine au lieu d'opérer à Rome pour que les droits des Valdôtains soient reconnus.

Surtout, où sont les mouvements politiques valdôtains ?