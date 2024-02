BiblioRencontres - Cineforum: projection du film 'Roi d'une nuit' de Scorsese

Dans le cadre de l’initiative BiblioRencontres - Cinéforum dirigée par Gianluca Gallizioli et en collaboration avec AIACE Valle d’Aosta, la Bibliothèque régionale Bruno Salvadori organise, samedi 17 février, à 16 h, la projection du film : « Re per una notte (The King of Comedy) » du réalisateur Martin Scorsese (1983).

Ce film est un chef-d'œuvre cinématographique qui nous propose un regard rude et captivant sur la vie de Rupert Pupkin (Robert De Niro), un acteur comique débutant, obsédé par le désir de se faire connaître et d’apparaître dans l’émission de télévision populaire du célèbre animateur Jerry Langford (Jerry Lewis). Après de nombreuses tentatives infructueuses de rencontrer Jerry, le protagoniste élabore un plan audacieux pour se faire remarquer. Même si 41 ans se sont écoulés depuis sa sortie, ce film illustre avec force l’obsession de la célébrité et le désir d’apparaître qui caractérisent la société actuelle de la performance et de l’image.

La projection sera précédée d’une introduction et suivie d’une analyse et d’un débat organisés par des membres d’AIACE.

La seconde édition de BiblioRencontres – Ciné-forum se propose comme un voyage dans l’espace et dans le temps dans les territoires de la comédie cinématographique américaine. Les rendez-vous au programme sont conçus comme autant d’occasions d’encourager la curiosité et la passion pour le septième art, d’instaurer un dialogue collectif autour de l’œuvre cinématographique et de susciter un échange à plusieurs voix, en mesure d’ajouter à la vision une observation critique. Dans le but de faire de cette initiative l’algorithme du catalogue de la vidéothèque et avec la volonté de renouer les liens entre les citoyens et l’offre cinématographique proposée par le Système bibliothécaire valdôtain, pour chaque œuvre projetée, les participants recevront un dépliant avec la fiche du film, ainsi que la liste des œuvres du même réalisateur figurant au catalogue et leur conseillant des films présentant des similarités avec l’œuvre projetée.

Ci-dessous, le calendrier des prochaines projections :

Samedi 16 mars 2024, 16h « Mystery Train » de Jim Jarmusch (1989)

C’est un recueil de trois histoires séparées qui se déroulent à Memphis et présentent la culture musicale, les coïncidences et le sentiment d’appartenance par le regard de touristes japonais, de musiciens et d’un concierge d’hôtel. Cette célébration de la musique et de l’atmosphère unique du Tennessee, explore la vie nocturne de la ville et propose une vision particulière des relations humaines. Un exemple limpide du cinéma indépendant américain dont Jim Jarmusch et l’un des plus importants représentants.

Samedi 6 avril 2024, 16h « A serious man » des frères Coen (2009)

Ce film raconte la vie de Larry Gopnik (Michael Stuhlbarg), un professeur de physique qui doit faire face à une série de déboires et tente de donner un sens à sa vie grâce à la foi hébraïque. C’est une œuvre surréelle et philosophique, qui aborde les thèmes de la foi, de la moralité et du sens de la vie. Un exemple de la maîtrise des frères Coen dans le mélange d’éléments comiques et dramatiques pour traiter de questions profondes dans un contexte contemporain.

Les rencontres sont gratuites et ouvertes à tous, dans la limite des places disponibles.