Celebrando l'Amore attraverso l'arte: 16 Artisti in mostra alla Saletta d'Arte ad Aosta

In un periodo caratterizzato da guerre, disagi e difficoltà a vari livelli, l'obiettivo della mostra è sensibilizzare il pubblico sul concetto di AMORE, il più grande ed eterno sentimento che dovrebbe ispirare ogni azione e comportamento umano, al fine di vivere in armonia con la Natura e in pace con gli altri.Il tema dell'"Amore" sarà rappresentato attraverso una varietà di stili e tecniche artistiche, mostrando le diverse modalità con cui questo sentimento si manifesta.Gli artisti partecipanti nutrono l'auspicio di alimentare, rinforzare o riattivare la fiamma dell'Amore che arde in ognuno di noi.La mostra sarà aperta al pubblico nella settimana indicata, con orario continuato dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 18.

Questi gli artisti: