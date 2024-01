SERVIZIO BUS POTENZIATO PER LA FIERA DI SANT’ORSO

Servizio autobus potenziato tra Ivrea ed Aosta, con treni contingentati da Torino, in occasione della tradizionale fiera di Sant’Orso, in programma il prossimo 30 e 31 gennaio.

Le nuove modalità di circolazione, adottate dallo scorso 3 gennaio, prevedono collegamenti con servizio bus tra Aosta e Ivrea per consentire i lavori di elettrificazione della linea ferroviaria.

Nei giorni dell’evento fieristico, che richiama in città numerosi visitatori, il Regionale di Trenitalia potenzierà, ove possibile, il servizio autobus tra Ivrea e Aosta. Saranno inoltre contingentati i biglietti in vendita per il servizio ferroviario tra Torino e Ivrea, per offrire un servizio di mobilità il più confortevole possibile.

I collegamenti con autobus potranno subire modifiche degli orari con aumento del tempo di viaggio in relazione al traffico stradale.

Per raggiungere Aosta è consigliato di acquistare per tempo i biglietti, soggetti a disponibilità limitata, e di recarsi in stazione di partenza solo se già muniti di titolo di viaggio.

I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati ed è possibile trovare informazioni di dettaglio su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring su App di Trenitalia. Attivo il call center gratuito 800 89 20 21.