Iscrizioni Scolastiche 2024/2025: Scadenze imminenti e procedure onlin

Gli aspiranti alunni devono presentare la loro domanda esclusivamente online, seguendo scrupolosamente le istruzioni disponibili sul sito www.regione.vda.it/pressevda/Eventi/scuola_online_i.aspx. Il termine ultimo per l'iscrizione è fissato alle ore 20 del 2 febbraio.

Dal 18 gennaio al 10 febbraio 2024, la procedura di iscrizione per l'anno scolastico successivo, il 2024/2025, è attiva online. Attraverso la piattaforma Unica (unica.istruzione.gov.it), le famiglie possono presentare la domanda per tutte le classi prime delle scuole statali primarie e secondarie. Si raccomanda di seguire le informazioni disponibili su unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni. Le iscrizioni online, gestite tramite identità digitale (SPID, CIE, CNS, o eIDAS), saranno possibili dalle ore 8:00 del 18 gennaio alle ore 20:00 del 10 febbraio.

A partire dal 18 gennaio, è aperta la finestra per iscriversi ai percorsi sperimentali quadriennali della filiera tecnologico-professionale, come indicato nel decreto ministeriale 240/2023.

Dal 23 gennaio 2024, inizia l'iscrizione alle classi prime del nuovo percorso liceale del Made in Italy su Unica.

La procedura di iscrizione è completamente digitale, e ogni studente può presentare una sola richiesta online, con la possibilità di indicare fino a due preferenze nel caso in cui la prima scelta non sia disponibile.

E' importante non procrastinare la procedura di iscrizione, poiché il termine ultimo è fissato alle ore 20:00 del 10 febbraio. Eventuali richieste oltre questa data potrebbero non essere prese in considerazione.

L'amministrazione scolastica auspica una partecipazione attiva da parte dei genitori o dei tutori legali, al fine di agevolare il processo di iscrizione e garantire a tutti gli studenti interessati la possibilità di accedere alle scuole primarie e secondarie per l'anno scolastico 2024/2025.