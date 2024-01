Contributo del comune di Aosta di 43mila Euro per fronteggiare la povertà alimentare

L''Emporio Solidale Quotidiamo ha beneficiato di un finanziamento di 22mila euro da parte del Comune di Aosta, il quale ha stanziato complessivamente circa 43mila euro nel mese di novembre 2023 per affrontare l'incremento della richiesta di pacchi alimentari. Questi fondi sono stati gestiti attraverso la Caritas Diocesana di Aosta e suddivisi tra due progetti solidali, Tavola Amica ed Emporio Solidale Quotidiamo.

La collaborazione tra le istituzioni e la Fondazione Opere Caritas ha creato una rete di solidarietà che si estende dalle autorità locali alle persone in situazioni di bisogno. Nel dettaglio, il Comune di Aosta ha risposto positivamente a un'opportunità di collaborazione proposta dalla Fondazione Opere Caritas per affrontare il problema della povertà alimentare che coinvolge numerose famiglie aostane.

L'assessora alle Politiche sociali del Comune di Aosta, Clotilde Forcellati, ha dichiarato che l'analisi della richiesta di pacchi alimentari attraverso gli assistenti sociali ha evidenziato una problematica legata alla povertà alimentare, motivando così l'allocazione di circa 43mila euro nel mese di novembre 2023. Di questi, circa 20mila euro sono stati destinati a Tavola Amica e circa 22mila euro a Emporio Solidale Quotidiamo, entrambi gestiti dalla Caritas.

Tavola Amica ha utilizzato i fondi per migliorare il proprio servizio, offrendo pasti caldi e pasti da asporto durante i mesi di novembre e dicembre. Il Direttore della Caritas Diocesana di Aosta, Andrea Gatto, ha sottolineato il successo del servizio, che ha registrato una media di circa 60 utenti al giorno.

Per quanto riguarda l'Emporio Solidale Quotidiamo, i fondi ricevuti sono stati investiti nell'acquisto di generi alimentari di prima necessità, sia freschi che a lunga conservazione. Un primo investimento di 9mila euro è stato dedicato all'acquisto di cassette di generi alimentari freschi distribuite alle persone segnalate dai servizi sociali. Il restante importo di 8mila euro è stato impiegato per acquistare prodotti a lunga conservazione destinati al punto distribuzione di via Avondo, che nel solo 2023 ha supportato 122 nuclei familiari. In questo modo, l'Emporio ha contribuito a coprire il fabbisogno alimentare di diverse comunità durante i mesi di novembre e dicembre 2023.