Marché Vert Noël Aosta: Espositori e Amministrazione insieme per un futuro più radioso

L'incontro mirava a raccogliere pareri, critiche e suggerimenti da parte degli operatori commerciali che hanno partecipato al Marché Vert Noël, la manifestazione natalizia che ha animato la città di Aosta per 45 giorni, dall'inaugurazione del 24 novembre 2023 allo scorso 7 gennaio.

Una decina degli operatori commerciali protagonisti dell'evento ha partecipato all'incontro, fornendo spunti che hanno evidenziato le sfide e le opportunità riscontrate durante l'edizione appena conclusa. Tra i temi discussi, il sindaco Nuti e l'assessora Sapinet hanno ricevuto il resoconto degli espositori in merito all'anticipazione della data di pubblicazione dei bandi collegati al Marché Vert Noël. Gli operatori hanno sottolineato l'importanza di tale anticipazione per favorire un aumento del numero di partecipanti.

Al centro della discussione è emersa la necessità di ripensare la dislocazione del mercatino, attualmente ubicato in piazza Roncas, considerata troppo trafficata da autoveicoli e mezzi di cantiere. Gli espositori hanno proposto una revisione degli orari di apertura e chiusura, suggerendo l'anticipazione dell'apertura mattutina e il fissare l'orario di chiusura serale entro le 20, anche nei giorni festivi e nei fine settimana. Inoltre, è stato espressamente richiesto un arricchimento dell'apparato scenografico, in particolare durante le ore diurne, e l'espressione di un auspicio comune: che la manifestazione possa trovare spazio, eventualmente in via esclusiva o in condivisione con altri luoghi, in piazza Chanoux.

L'assessora Sapinet ha commentato l'incontro, sottolineando la soddisfazione per il clima collaborativo che ha caratterizzato la riunione. Ha evidenziato la positiva accoglienza delle indicazioni degli espositori, rilevando un generale apprezzamento per i miglioramenti apportati all'organizzazione del Marché Vert Noël, inclusi allestimenti, luminarie, segnaletica e iniziative promozionali. Gli operatori hanno sottolineato il buon afflusso di visitatori e i risultati positivi dal punto di vista economico.

Rispetto all'edizione precedente, l'assessora ha riferito di una generale soddisfazione per gli sforzi compiuti per migliorare il richiamo della manifestazione. Ha annunciato l'impegno dell'amministrazione a garantire la pubblicazione dei bandi in primavera, con l'obiettivo di attirare un maggior numero di espositori. Si è convenuto che il numero degli chalet dovrebbe situarsi tra i 45 e i 50, al fine di offrire una gamma più ampia di prodotti e garantire un'esperienza di visita più appagante.

In collaborazione con i partner storici, la Regione Autonoma Valle d’Aosta e la Chambre, l'amministrazione si propone di valutare nuove soluzioni e modifiche parziali riguardo agli allestimenti e alla dislocazione del mercatino. Saranno considerate tutte le limitazioni e i vincoli legati all'organizzazione di un evento di questa portata nel cuore della città, sotto il profilo della sicurezza, del rispetto dei diritti dei residenti e delle esigenze logistiche.

Alla conclusione della seconda edizione "diffusa" del mercatino di Natale, l'assessora Sapinet ha espresso la convinzione che il Marché Vert Noël stia percorrendo la strada giusta. Nonostante l'area del teatro Romano resti inutilizzabile per qualche anno, si prospetta un futuro più nitido e solido per l'evento natalizio aostano.