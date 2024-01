La Fondation Emile Chanoux et la valorisation de l'émigration valdôtaine: Renforcer les liens pour l'essor de notre région

La réunion du samedi 23 décembre dernier, orchestrée par la Fondation Emile Chanoux à Aoste, a représenté bien plus qu'un simple événement festif. C'était une convergence remarquable de jeunes valdôtains, dispersés aux quatre coins du globe, revenant dans leur vallée natale pour célébrer les fêtes de fin d'année. Cet instant, à la fois festif et informel, revêt une signification particulière car il a permis de tisser et de consolider les liens affectifs et culturels entre ces jeunes émigrés et notre région.

Cette seconde édition de l'apéro des jeunes émigrés a surpassé toutes les attentes en termes de participation, enregistrant un nombre plus que doublé par rapport à l'année précédente. La présence du président de la Région, Renzo Testolin, a été un témoignage fort de l'engagement des autorités locales envers ce phénomène d'émigration des jeunes. Testolin a souligné avec éloquence que ces jeunes représentent un trésor pour notre communauté. En tant qu'ambassadeurs de la capacité et de la créativité des Valdôtains, ils sont une source d'énergie inestimable pour l'ensemble de la région.

Les paroles de Monsieur Testolin reflètent la vision stratégique de la Vallée d'Aoste, qui s'efforce d'accroître son attractivité dans divers domaines, allant de la recherche à la formation, de l'industrie à la santé. Cette volonté de coopérer avec les émigrants pour renforcer et développer la région montre clairement que l'objectif est non seulement de retenir les jeunes dans leur région d'origine, mais surtout de les encourager à contribuer avec leurs compétences et leur intelligence à la transformation, à l'amélioration et à l'épanouissement de notre région.

L'appréciation exprimée envers la Fondation Emile Chanoux est également un élément crucial dans ce paysage évolutif. Le président Testolin a souligné que rencontrer et échanger avec les jeunes émigrés a été une opportunité de croissance, remerciant chaleureusement la Fondation Chanoux pour son travail exceptionnel. Leur engagement envers le phénomène de la "nouvelle émigration" représente une condition sine qua non pour entretenir et approfondir le lien entre ces jeunes et leur terre d'origine, favorisant potentiellement leur valorisation sur place.

Au centre le Président de la Région, Renzo Testolin

Dans le cadre de ses activités dédiées à l'émigration, qu'elle soit ancienne ou nouvelle, la Fondation, sous la coordination de Michela Ceccarelli et Alessandro Celi, a lancé le site www.valdotainsdanslemonde.org. Cette plateforme, constamment mise à jour, ambitionne de recenser les nouveaux émigrés tout en dressant un tableau exhaustif de l'émigration historique. Ce projet représente une avancée significative pour documenter et comprendre la dynamique de l'émigration valdôtaine à travers les âges.

En somme, cette initiative, incarnée par la réunion des jeunes émigrés et soutenue par la Fondation Emile Chanoux, revêt une importance capitale. Elle incarne la volonté collective de maintenir, de renforcer et de valoriser les liens indéfectibles entre les jeunes valdôtains expatriés et leur terre d'origine, tout en offrant des perspectives nouvelles pour le développement continu de la région.