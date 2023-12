Cours de formation en langue française réservé aux titulaires de l’attestation de maitrise de la langue française

L’Assessorat des activités et des biens culturels, du système éducatif et des politiques des relations intergénétationnelles organise un cours de formation réservé aux titulaires de l’attestation de maîtrise de la langue française (à savoir les personnes ayant obtenu leur baccalauréat à partir de l’année scolaire 1998/1999 jusqu’à l’année scolaire 2017/2018) ou de l’attestation de maîtrise de la langue française (à savoir les personnes ayant obtenu leur baccalauréat à partir de l’année scolaire 2018/2019) et titulaires d’un diplôme universitaire valable aux fins de l’enseignement (délivré avant le 31 juillet 2024), aux termes de la loi en vigueur.

Ce cours est organisé en vue de la dispense à titre permanent de l’épreuve de vérification de la maîtrise de la langue française prévue par la L.R. n°12/1993 permettant d’accéder aux emplois scolaires des différents degrés pour lesquels une maîtrise ou un diplôme universitaire sont requis.

L’avis public y afférent est disponible sur le site https://scuole.vda.it/legge-12-e-legge-25 .

Le personnel intéressé à participer au cours doit remplir la fiche d’inscription, uniquement en ligne, à l’adresse https://intranet.scuole.vda.it/lime6/index.php/619892?lang=it (Iscrizione al corso di aggiornamento LR 25/99) et l’envoyer avant le 26 janvier 2024 à minuit (délai de rigueur).

Pour tout renseignement, téléphoner au 0165 273 215 - 314 ou consulter le site à l’adresse https://scuole.vda.it/legge-12-e-legge-25 .