l Consiglio comunale di Gressan si è riunito il 7 dicembre 2023 per discutere questioni importanti

Un passaggio significativo è stato l'approvazione della nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione semplificato 2024/26. Il sindaco ha sottolineato l'importanza di questo documento, poiché rappresenta il continuo impegno dell'amministrazione, focalizzato sulla realizzazione di progetti che inizialmente potrebbero non essere finanziati. Questi sforzi includono collaborazioni con altri comuni della Plaine per garantire risorse straordinarie e la liquidità necessaria per realizzare tali iniziative.

Il sindaco ha informato il consiglio della sua partecipazione a un'esercitazione per il volo dell'elisoccorso a Pila, sottolineando le due aree di atterraggio presenti a Les iles e a Pila, vicino al centro traumatologico, fondamentali per la sicurezza della zona.

Successivamente, si è discusso dell'aggiornamento del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2023, con l'intenzione di vendere beni comunali come fondi agricoli per finanziare progetti con una forte valenza sociale, come un percorso-vita accessibile anche ai diversamente abili.

Un'altra approvazione rilevante è stata quella della convenzione con le Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilius e Grand-Combin, oltre ai Comuni del SubAto B, per gestire in forma associata i rifiuti urbani. Si è costituito un servizio associato (Sar) sotto la responsabilità dell'Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis, cercando di garantire un migliore coordinamento tra i comuni per migliorare la raccolta dei rifiuti.

È stato approvato un progetto di fattibilità per la riqualificazione e gestione di un punto di ristoro a Grand-Grimod di Pila, sottolineando l'importanza del progetto per l'ambito sciabile locale.

Infine, i lavori sono stati conclusi con l'approvazione dello studio di fattibilità per la manutenzione straordinaria dei muri di sostegno delle strade comunali, evidenziando la necessità prioritaria di intervenire sulla viabilità per garantire la sicurezza degli utenti della strada.