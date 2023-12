Saint-Christophe: I Volontari angeli custodi durante la pandemia

Il Consiglio comunale di Saint-Christophe si è riunito il 30 novembre 2023. Durante la seduta sono state approvate variazioni al Bilancio di previsione 2023/25, con un pareggio di 54.710,07 euro.

Le entrate correnti ammontano a circa 39.000 euro, di cui 35.000 euro da interessi attivi sulle giacenze di cassa e 3.500 euro di trasferimenti statali. Fra le uscite, spiccano 15.700 euro per rimborsi allo Stato per fondi Covid non utilizzati, 5.000 euro per servizi informatici e 4.000 euro per IVA a debito.

Il Consiglio ha deciso di impiegare l'avanzo di amministrazione (15.700 euro) per restituire i fondi Covid. Il sindaco Cheney ha evidenziato il lavoro svolto dalle Associazioni dei Vigili del fuoco volontari e dagli Alpini durante la pandemia, offrendo assistenza gratuita alle famiglie colpite dal virus.

È stato preso atto del subentro della società Service des eaux valdôtaines nella gestione del servizio idrico integrato.

Sono state approvate convenzioni per la gestione associata dei rifiuti urbani con le Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilius e Grand-Combin, coinvolgendo 21 Comuni membri del SubAto B, con il Comune di Saint-Christophe incluso.

È stata approvata la riqualificazione di aree destinate a parcheggio in località Grande Charrière in collaborazione con la RAI, permettendo un accesso diretto sulla strada regionale 16.

Si è discusso del progetto per la costruzione di un nuovo piazzale in località Meysattaz, richiedendo l'approvazione del progetto e dell'adozione della 38a variante non sostanziale al Piano regolatore generale, con una spesa totale di 435.000 euro.

È stata approvata l'acquisizione al demanio di reliquati di un tratto della strada Pallein/Lemeryaz.

Approvata anche la nuova scheda di convenzione per la compartecipazione alla spesa di refezione scolastica per gli studenti non residenti, specificando che in caso di alunni disabili residenti in altri Comuni ma frequentanti una scuola del territorio, la spesa resta a carico del Comune di residenza.

Sono state apportate modifiche ai Regolamenti per l'utilizzo della palestra e per la concessione di contributi e vantaggi a persone e Enti pubblici e privati, comprese le Associazioni.