Saint Vincent: 800mila euro per rilancio Col du Joux

Nel quadro dei finanziamenti del Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane, la Giunta regionale ha stanziato 800.000 euro per la valorizzazione del Col de Joux, al fine di espandere e rendere meno stagionale l'offerta turistica. Il Sindaco ha espresso gratitudine alla Regione autonoma Valle d'Aosta per il sostegno a questo progetto, che rappresenta un punto culminante dell'azione amministrativa.

È stata annunciata l'avvio della pulizia degli alvei dei torrenti Tromein e Cillan, con un avviso pubblicato per i proprietari dei terreni. La manutenzione del parcheggio pluripiano di via Roma è stata completata con l'installazione di nuove casse, sbarre e sistemi di accesso. Il parcheggio riaprirà il 17 dicembre con previste agevolazioni per gli abbonati.

Il Sindaco ha chiesto comprensione per i disagi temporanei derivanti dai lavori pubblici, sottolineando i benefici a lungo termine che ne deriveranno.

Durante la seduta, sono state affrontate tre interpellanze presentate dalla minoranza. La prima riguardava la gestione del Palais per eventi, evidenziando disagi e violazioni durante un concerto. La risposta ha sottolineato la mancanza di un regolamento specifico per il Palais e la valutazione caso per caso degli eventi, con piani per migliorare la gestione dei rifiuti nei dintorni.

La seconda interpellanza verteva sulla riapertura degli impianti sciistici al Col de Joux, con richieste di chiarimenti e piani futuri. Sono stati descritti i progressi dei collaudi e dei lavori in corso per ampliare le offerte turistiche, incluso il bike park.

La terza interpellanza ha affrontato i ritardi nei lavori della scuola media, con spiegazioni sulla necessità di modifiche strutturali per garantire la sicurezza. Sono state presentate cifre aggiornate e l'approvazione di un ulteriore budget.

Inoltre, sono state discusse e votate diverse variazioni e modifiche relative al bilancio, alle tasse locali e a questioni infrastrutturali. La vicesindaco ha annunciato alcuni eventi imminenti per la comunità, tra cui inaugurazioni e conferenze.

Il Sindaco ha concluso la seduta e il Consiglio ha preso in considerazione diverse proposte e questioni di interesse pubblico, mantenendo un dialogo aperto sulle tematiche che riguardano la città.