Approbation de la déclaration d’entente avec le Département de la Haute-Savoie

Dans le respect de leurs compétences et de leur cadre législatif respectifs, avec l’approbation de cette déclaration, les deux parties entendent approfondir leur connaissance mutuelle et renforcer leur collaboration, ainsi que développer de nouveaux projets en mesure d’améliorer la qualité de vie des populations de leurs territoires. Ce document ratifie la volonté commune de renforcer les liens politiques entre les deux réalités, fondés sur une coopération transfrontalière déjà consolidée et des bases historiques et culturelles communes.

« Cette déclaration - explique le président Renzo Testolin - s’inscrit pleinement dans le cadre du Traité du Quirinal, qui reconnaît le rôle fondamental des relations avec la France, tout en mettant en évidence l’importance des territoires transfrontaliers. Nous confirmons ainsi des scénarios intéressants pour le développement des relations socioculturelles historiques de la Vallée d’Aoste avec la Haute-Savoie, en faveur du bilinguisme et, par exemple, des échanges entre les écoles valdôtaines et françaises. Grâce au renforcement des relations franco-valdôtaines, nous pouvons restituer à nos territoires la dignité d’être parties prenantes des choix qui ont un impact direct sur les communautés transfrontalières ».

La déclaration d’entente identifie également les domaines d’action prioritaires pour lesquels il convient de travailler conjointement, tels que le développement du tourisme dans un contexte mondial de changement climatique, la jeunesse, l’éducation, l’inclusion sociale, la culture, le patrimoine, le développement durable, les relations institutionnelles et le développement de la francophonie.

La déclaration d’entente, qui sera signée en janvier prochain, a également été approuvée à l’unanimité par le Conseil départemental de la Haute-Savoie lors de sa réunion plénière du 6 novembre dernier.

« Cette déclaration - explique l’assesseur Luciano Caveri - renforce les liens historiques et culturels qui unissent notre région à la Haute-Savoie et nous offre la possibilité de mieux valoriser notre expérience pour ce qui est des projets communs inhérents au programme Interreg Italie-France Alcotra et permet, surtout, de prévoir de futures collaborations, par exemple dans le cadre du nouveau Plan Territorial Intégré (PITER+) consacré au développement de la stratégie territoriale transfrontalière, OP5 ».