L’Assesseur Sapinet a participé aujourd’hui à Sion au Comité exécutif de l’Espace Mont Blanc

L’Assesseur aux ouvrages publics, au territoire et à l'environnement Davide Sapinet a pris part aujourd’hui à Sion à la réunion du Comité exécutif de l’Espace Mont Blanc, organisée en préparation de la Conférence transfrontalière Mont-Blanc, au programme le 5 décembre prochain à Salvan (Valais).

Cette réunion a permis de faire le point sur les principales activités en cours:

- la création du Groupe européen de coopération transfrontalière Espace Mont-Blanc, un instrument juridique créé par le Parlement européen pour faciliter et promouvoir la coopération, dans le but de renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale de l'Union ;

- l’état d’avancement des différents projets indiqués à l’ordre du jour, en application de la Feuille de route sur l’adaptation aux changements climatiques, un engagement transfrontalier et un défi important pour les années à venir, touchant de multiples thèmes transversaux et ayant comme objectif le soutien du développement durable, adapté aux nouvelles conditions climatiques dans le milieu alpin.

Les trois Vice-présidents de la Conférence (Éric Bianco, Éric Fournier et Davide Sapinet), ont pris part au Comité exécutif avec leurs staffs techniques respectifs.

La rencontre s’est poursuivie avec la visite du CPPS, Centre Pédagogique Prévention Séisme, un lieu d’apprentissage et de sensibilisation exceptionnel dédié à la compréhension des séismes et de la manière de les prévenir. Il accueille toutes les personnes intéressées, en particulier les jeunes en formation, les adultes, les professionnels, les forces de l’ordre, les premiers secours et les départements d’État chargés de la protection de la population. Au cœur de l’expérience pédagogique proposée par ce musée se trouve un simulateur de 5 mètres sur 6, qui permet de reproduire et de ressentir les effets de séismes pouvant aller jusqu’à une magnitude de 7,5 sur l’échelle de Richter. Ce simulateur innovant a été développé par la Haute École d’Ingénierie de la HES-SO Valais-Wallis. Plus d’infos sur : CPPS (cpps-vs.ch).

Ensuite, a été présentée au Comité l’expérience du Campus Energypolis et ALPOLE & Swiss Polar Institute, des centres de recherche qui présentent de nombreux points d’intérêt pour les initiatives engagées par l’EMB sur les changements climatiques et les stratégies d’adaptation sur les territoires alpins.