Aosta in Bicicletta: dal 27 novembre lavori di ripristino del manto stradale in via Festaz

Per consentire il completamento dell’intervento di realizzazione del tratto di pista ciclabile in via Festaz, con il ripristino del manto stradale, l'amministrazione comunale ha adottato un'ordinanza che ha istituito le seguenti modifiche alla circolazione stradale nel tratto della via. Queste misure sono vigenti da lunedì 27 novembre e proseguiranno fino al termine dei lavori, stimati in 4-5 giorni:

Divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli.

Chiusura alla circolazione della corsia Nord per tutti i veicoli, eccetto quelli utilizzati dall'impresa esecutrice dei lavori.

Inversione del senso di marcia sulla corsia Sud (senso unico Est – Ovest) per tutti i veicoli, comportando il divieto di immissione veicolare dalla rotatoria in via Festaz.

Obbligo di svolta a destra e di dare precedenza ai veicoli aventi priorità per coloro che percorrono le vie Torre del Lebbroso, Trottechien Nord, Challand, Gramsci e via del Collegio Saint Bénin, con marcia Nord – Sud.

Obbligo di svolta a sinistra, con arresto obbligatorio e concessione di precedenza, per i veicoli in via Bramafam.

Eventuali sensi unici alternati a breve termine, dovuti alla creazione di attraversamenti pedonali rialzati o altre infrastrutture stradali, saranno regolamentati attraverso segnaletica stradale visibile tramite personale addetto o impianti semaforici.

Durante i lavori, verranno garantiti gli accessi alle attività commerciali, agli esercizi pubblici, agli edifici e ai passi carrabili presenti, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie per tutelare il transito veicolare e pedonale nelle zone interessate.

Il ripristino del manto stradale in via Festaz (compreso quello della salita verso regione Consolata) rappresenterà il completamento di un altro importante passo per la realizzazione della rete cittadina di piste ciclabili, già terminata per oltre il 55%.

L'asasessore Corrado Cometto motore della pista ciclabile

Gli ultimi tratti presi in consegna dal Comune includono via Monte Solarolo (con l'attraversamento rialzato di via Tourneuve), piazza Plouve, corso Padre Lorenzo, via Zimmermann, viale Chabod, via Dalla Chiesa (dalla rotatoria in prossimità del parcheggio della telecabina alla rotatoria di strada Pont Suaz), per un totale di circa 1,67 km.

Infine, sono stati completati i lavori edili nella zona del cimitero, di viale Piccolo San Bernardo e della rotatoria all’intersezione con corso Battaglione Aosta/viale conte Crotti/via Monte Grivola, e nei giardini di via Bramafam. In quest'ultima zona manca solamente la realizzazione della segnaletica. Recentemente sono state completate anche le operazioni di messa a dimora dei filari di specie vegetali in piazza Plouve, via dalla Chiesa, via Elter e in corso Battaglione Aosta.