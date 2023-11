Videocontest Ciak4young, tutto pronto al Teatro Splendor di Aosta

L’Assessorato dei beni e attività culturali, sistema educativo e politiche per le relazioni intergenerazionali informa che in data lunedì 20 novembre 2023, alle ore 18.00, presso il Teatro Splendor di Aosta, con ingresso libero e gratuito, si svolgerà la serata evento di proiezione e premiazione dei video cortometraggi vincitori del videocontest “CIAK4YOUNG”, indetto dallo stesso Assessorato e rivolto ai giovani valdostani tra i 14 e i 29 anni.

Il videocontest aveva ad oggetto la realizzazione di video cortometraggi ove i giovani, con la propria fantasia e sensibilità, hanno potuto affrontare in modo proattivo uno dei seguenti temi previsti:

sostenibilità ambientale e climatica;

pensieri per la pace e contro i conflitti;

aspirazioni/emozioni personali.

“Il videocontest “CIAK4YOUNG” – sottolinea l’Assessore Jean-Pierre Guichardaz - è un esperimento artistico che si rinnova annualmente, ove i nostri giovani possono davvero esprimere il proprio talento, confrontarsi tra pari, creare dinamiche intergenerazionali e mettersi in gioco riflettendo, in ogni edizione, su temi di grande attualità per i quali la loro opinione e il loro pensiero sono fondamentali”.

Nel corso della serata interverranno l’Assessore Jean-Pierre Guichardaz, la Direttrice di Film Commission Vallée d’Aoste Alessandra Miletto, co-organizzatrice del videocontest, oltre ai membri della Commissione di valutazione e della Giuria tecnica che avranno il compito di annunciare e di premiare i video cortometraggi vincitori.

“Questa quinta edizione – precisa l’Assessore Guichardaz - vede per la prima volta la collaborazione di Film Commission Vallée d’Aoste, la quale ha inserito nuovi e importanti contenuti tecnici volti a potenziare le competenze dei nostri giovani talenti; il numero dei partecipanti è notevolmente aumentato rispetto agli anni scorsi, quasi triplicato, a dimostrazione del forte interesse dei giovani per i temi della sostenibilità che, attraverso i loro video, offrono sempre importanti spunti di riflessione per tutti noi. Sicuramente la presenza, in aggiunta alla Commissione di valutazione, per la prima volta della Giuria tecnica per l’individuazione della classifica finale dei migliori dieci video cortometraggi vincitori e l’interessante premio in denaro hanno rappresentato, ancora di più, per i nostri ragazzi, una sfida per proseguire con impegno e dedizione nel loro percorso artistico”.