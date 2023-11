Dall'infanzia all'adolescenza "online": strategie e buone pratiche

L'incontro, organizzato in sinergia dal Corecom, dalla Difensora civica e dalla Consigliera regionale di parità, intende valorizzare un percorso di conoscenza, indirizzi e buone pratiche a favore non solo degli addetti ai lavori ovvero genitori, insegnanti, educatori ma, soprattutto, evidenziare quali sono i segnali che si possono/devono percepire del disagio minorile dovuto all'eccesso o al non corretto uso dei new media in modo da intervenire in tempo utile evitando più gravi conseguenze.

I new media sono ormai parte della nostra vita quotidiana: sono uno strumento che usiamo per informarci su ciò che accade nel mondo, per comunicare con amici, parenti e colleghi, per condividere i nostri pensieri e le nostre esperienze. La diffusione dei giochi online e dei social media è oramai talmente pervasiva da essere entrato a far parte costantemente anche della vita di bambini e adolescenti. Esistono, infatti, canali e contenuti pensati e realizzati appositamente per l’infanzia e molti giovani influencer rappresentano un vero e proprio punto di riferimento per gli adolescenti. Quali sono, però, gli effetti di questa sovrabbondanza e immediatezza di connessioni, stimoli e informazioni sulla crescita psicologica, emotiva e persino nell'alimentazione di bambini e adolescenti?

La Difensora civica Adele Squillaci: «Ritengo importante in qualità di organo di garanzia e utile ai fini del lavoro del convegno, riflettere sul tema "dell'età del consenso" nel rapporto tra minori e genitori, precettori e istruttori in ogni attività svolta con e per gli stessi. Centrale resta il tema del cyberbullismo e del bullismo purtroppo noto a tutti da quanto apprendiamo dalle cronache di questi giorni e da autorevoli autori.»

La Consigliera di parità Katya Foletto: «Nella prevenzione della violenza in generale e della violenza di genere, il ruolo degli educatori (genitori e insegnanti) è fondamentale ma estremamente delicato e complesso. Anche se i bambini e gli adolescenti sono oggi ritenuti più abili nell’uso delle tecnologie, non sono tuttavia in grado di discernere i contenuti più adatti a loro né come dovrebbero comportarsi per proteggersi. Oggi le abilità sociali contano più delle competenze tecniche e i modelli legati al genere e al potere, così come il ruolo che i gruppi di pari e i social media giocano un ruolo fondamentale nella nuova socializzazione. Servono oggi più che mai adulti attenti, consapevoli di rischi e potenzialità della rete.»

Il Presidente del Corecom Pier Paolo Civelli: «Abbiamo colto immediatamente l'invito della Difensora civica e della Consigliera di parità ad organizzare congiuntamente questo convegno il cui tema rientra nelle nostre funzioni di media education che svolgiamo da vent'anni nelle istituzioni scolastiche. Lo slogan "Informati e formati" resta un punto fondamentale della nostra attività di Autorità garante delle comunicazioni sul territorio regionale; non a caso, e proprio per garantire l'assimilazione di buone pratiche, recentemente è partito il progetto di alfabetizzazione digitale e comunicazione sociale a favore di tutti i Comuni della Valle.»