Il mercato coperto di Campagna Amica spegne la sua prima candelina

L’inaugurazione ufficiale dell’ala del mercato coperto di Aosta, rinnovata e pronta ad ospitare i produttori agricoli valdostani, è datata 18 novembre 2022. Esattamente un anno dopo, il 18 novembre 2023, Coldiretti Valle d’Aosta celebra quel traguardo che ha, di fatto, messo a disposizione dei consumatori valdostani un luogo in cui trovare cibo fresco, di stagione, e a chilometro zero e in cui incontrare le aziende agricole di Campagna Amica per conoscere da vicino il lavoro che sta dietro alle loro produzioni.

A partire dalle 10, dopo l’esibizione del coro Sant-Orso, è in programma un momento di restituzione e di bilancio del primo anno del mercato coordinato da Elio Gasco, Direttore di Coldiretti Valle d’Aosta, e alla presenza, tra gli altri, di Alessia Gontier, Presidente di Coldiretti Valle d’Aosta, di Alina Sapinet, Assessora allo Sviluppo economico, alla Promozione turistica e allo Sport e di Jair Vidi, Presidente di Agrimercato Valle d’Aosta “Lo Tsaven”.

In questa occasione sarà anche presentata la nuova convenzione tra Coldiretti Valle d’Aosta e il Comune di Aosta che prevede agevolazioni e sconti in chiave anti-inflazione.

Al termine dell’incontro è prevista una degustazione realizzata con i prodotti delle aziende agricole del mercato dall’Unione Cuochi della Valle d’Aosta e la collaborazione dei ragazzi del progetto il cielo in una pentola della Cooperativa C’era l’Acca.

Il Mercato coperto di Campagna Amica, aperto settimanalmente, il martedì e il sabato mattina dalle 7 alle 13 nel primo anno di vita ha ospitato, in media una volta al mese, eventi diversi come incontri informativi, degustazioni, showcooking, laboratori didattici per le scuole e gemellaggi alimentari con altre regioni italiane richiamando al mercato complessivamente circa 5mila persone in un anno.