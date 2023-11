Consiglio Valle, II Commissione inizia esame leggedi stabilità regionale 2024-2026

Nella riunione di oggi, lunedì 13 novembre 2023, la seconda Commissione "Affari generali" ha iniziato l'esame della legge di stabilità regionale e del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024-2026.

Sui due progetti di legge, depositati dalla Giunta il 7 novembre e illustrati ai Commissari dal Presidente della Regione, Renzo Testolin, sono stati nominati relatori il Presidente della Commissione, Antonino Malacrinò (FP-PD), per la maggioranza, e il Consigliere Stefano Aggravi (RV), per la minoranza.

Il documento finanziario pareggia in 1.819 milioni per il 2024, 1.687 milioni per il 2025 e 1.594 milioni per il 2026. Le spese correnti previste, al netto del contributo al risanamento della finanza pubblica nazionale di 82,8 milioni, si attestano a 1.250 milioni di euro, mentre gli investimenti (pari a circa il 23% della spesa totale) superano i 374 milioni di euro nel 2024.

«Nella riunione di oggi - riferisce il Presidente della Commissione, Antonino Malacrinò - abbiamo deliberato le audizioni degli Assessori regionali per lunedì 20 novembre, mentre le parti economiche e sociali saranno sentite a partire dal 27 novembre.»