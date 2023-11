L'Addio Alle Password Confermato da Google, Apple e Microsoft

Queste nuove chiavi di accesso sostituiranno le tradizionali stringhe alfanumeriche, rendendo più sicuro e veloce l'accesso a siti e app tramite volto, impronta digitale o pin. Le Passkey, che rappresentano un incrocio tra una chiave privata (biometrica) e una chiave pubblica condivisa con l'applicazione o il sito di destinazione.

La novità è supportata da un'ampia alleanza chiamata Fido, comprendente i giganti del settore tecnologico statunitense. Google ha annunciato che le Passkey diventeranno l'opzione predefinita per i suoi servizi, semplificando gli accessi e introducendo un'opzione per saltare la password quando possibile. Anche Apple ha adottato le Passkey come opzione predefinita con il lancio di iOS 17.

La sicurezza e la velocità delle Passkey, affermando che sono il 40% più veloci delle tradizionali password e utilizzano una crittografia avanzata. Google lascia comunque la possibilità di utilizzare le password tradizionali per coloro che preferiscono farlo. L'alleanza Fido, già adottata da piattaforme come eBay e Uber, contribuisce a rendere le Passkey una soluzione sicura contro le campagne di phishing.

Le Passkey rappresentano un cambiamento significativo nell'accesso digitale, eliminando la complessità e migliorando la sicurezza per gli utenti.