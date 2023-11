Attenzione alla truffa IT-Alert che minaccia la sicurezza dei cittadini

In un'era in cui la tecnologia è sempre più integrata nella nostra vita quotidiana, la diffusione di messaggi fraudolenti e potenzialmente dannosi attraverso i social media e la rete è diventata un problema crescente. L'ultimo campanello d'allarme riguarda la truffa denominata "IT-Alert", che minaccia la sicurezza e la privacy dei cittadini.

Messaggi che utilizzano il nome "IT-Alert" invitano gli utenti a scaricare un'app con la falsa promessa di fornire aggiornamenti in tempo reale su eventi calamitosi in corso. Tuttavia, dietro questa facciata si nasconde un oscuro intento: l'acquisizione fraudolenta di dati e informazioni sensibili di chi installa l'app.

Il Dipartimento della Protezione Civile, responsabile della gestione delle emergenze e della sicurezza dei cittadini, lancia un forte appello alla massima attenzione e consapevolezza. L'unico sito ufficiale dove gli utenti possono trovare informazioni veritiere e attendibili è www.it-alert.gov.it. Al momento, non esiste alcuna App IT-Alert ufficiale, e qualsiasi applicazione che porti questa dicitura è, senza dubbio, dannosa e malevola.

È importante sottolineare che IT-Alert sta ancora sperimentando la sua piattaforma e non sarà attivo fino al 2024, una volta conclusa con esito positivo questa fase di test. Inoltre, è fondamentale ricordare che per ricevere messaggi di emergenza sul proprio dispositivo mobile, non è assolutamente necessario scaricare alcuna applicazione o attivare alcun servizio. La sicurezza dei cittadini è una priorità assoluta, e il Dipartimento della Protezione Civile sta lavorando instancabilmente per garantire che siano informati in modo sicuro ed efficace durante situazioni di emergenza.

Sensibilizziamo tutti i cittadini affinché siano vigili e informati, evitando di cadere vittime di truffe e mettendo in atto pratiche sicure nell'uso della tecnologia. La condivisione di queste informazioni è fondamentale per proteggere la sicurezza e la privacy di tutti.