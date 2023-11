Queer Vda a congresso orgogliosi dei risultati ottenuti

Il Congresso, occasione per il presidente Giulio Gasperini, per la vicepresidente Alice Sartore e per il direttivo uscentedi presentare il bilancio dei primi quattro anni di vita dell’associazione, nata nel 2019 e divenuta comitatoterritoriale di Arcigay per la Valle d’Aosta.

Queer Vda è nata per dare un’opportunità a tutte le persone queer, soprattutto le più giovani, di sentirsi rappresentate e visibili. In questi quattro anni, passando anche attraverso la pandemia, molto è stato realizzato. Indubbiamente, l’evento principale che ha rivoluzionato l’intera Regione è stata la storica parata di Aosta Pride, nel 2022, seguita dall’Aosta Pride Week di quest’anno, e con la progettualità già messa in piedi per la seconda parata, prevista il 5 ottobre 2024.

Innumerevoli sono state le attività svolte e le relazioni intessute, sempre cercando di diversificare l’offerta, proponendo attività culturali, sportive, ricreative, comprendendo tutti i linguaggi artistici e portando ad Aosta ciò che difficilmente c’era stato.

Il successo del rilancio di Arcigay nella regione più piccola d’Italia, come è evidenziato in una nota dell'associazione, è reso palese dai numeri: partendo da zero, l'associazione conta ad oggi oltre 150 persone tesserate, non solo queer, ma anche ally, segno che le rivendicazioni e le richieste di diritti sono avvertite come urgenti non solo dalla comunità LGBTQIA+, ma più in generale dalla società civile.

Il nuovo direttivo, eletto all’unanimità delle persone presenti, riconferma la presidenza e la vicepresidenza, con un gruppo di Consigliere e Consiglieri rafforzato e più numeroso.

La squadra è composta da Giulio Gasperini, Presidente con delega Migrantə; Alice Sartore, Vicepresidente con delega Giovanə; Alessio Ansermin, Consigliere con delega Questioni legali; Mirko Arieta, Consigliere con delega Questioni T*; Fabio Bedino, Consigliere con delega Cultura; Arianna De Arcangelis, Consigliera con delega Scuole; Chiara Giordano, Consigliera con delega Famiglie; Matteo Leonardi, Consigliere con delega Comunicazione e Charlène Rolland, Consigliera con delega Salute.

Il nuovo direttivo - assicura la nota - ripartirà con slancio, affrontando tutte le tematiche già avviate, a partire dalle relazioni strutturate ed efficaci con l’Azienda USL della Valle d’Aosta, con progetti che saranno presto presentati, dai rapporti con Istituzioni scolastiche regionali, anche con interventi di sensibilizzazione e confrontoall’interno delle classi e seguendo attentamente il dibattito sulla carriera Alias, che arriverà anche inConsiglio regionale.

«I continui attacchi, consapevolmente strumentali, che ci vengono rivolti, in sedi e luoghi ancheistituzionali, ci riconfermano la bontà del nostro lavoro e, soprattutto, la sua necessità. - dichiara Gasperini - Chiaramente, nessun traguardo raggiunto dall’Associazione sarebbe potuto essereconquistato senza ogni persona che ha deciso di tesserarsi, di seguirci nelle nostre attività, diappoggiarci e sostenerci; perché l’Associazione è comunità, è consapevole impegno collettivo; l’Associazione è rappresentanza, è azione comune e condivisa. E ce lo auguriamo anche per il futuro, con un coinvolgimento sempre maggiore, di persone queer e ally"