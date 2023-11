Pioggia e neve autunnali possono contribuire a mitigare siccità, in Valle neve a 1000 metri

Nelle ultime ore una nuova ondata di maltempo ha colpito la nostra penisola e dopo una brevissima pausa arriverà un nuovo peggioramento nel corso del weekend. Dopo le piogge cadute tra giovedì 2 e venerdì 3 novembre i terreni sono letteralmente già saturi e tra sabato e domenica sono previste nuove precipitazioni che colpiranno le regioni già flagellate. Nelle ultime ore la Tempesta Ciaran ha portato temporali e forti venti in tutta Italia con conseguenze gravi soprattutto in Toscana che purtroppo ha fatto registrare 6 vittime. Ingenti i danni alle infrastrutture ma ora bisogna ricordare che i terreni non sono in grado di assorbire nuove piogge, quindi avremo rischio di nuovi allagamenti.

Nella seconda parte di sabato 4 novembre bisognerà prestare particolare attenzione alle regioni del Nord e alla Toscana perché le precipitazioni interesseranno soprattutto queste zone. Arriverà un deciso calo delle temperature, quindi, nevicherà a partire dai 1000 metri di quota in Valle d’Aosta, alto Piemonte, Lombardia, Cadore e Trentino Alto Adige. Sempre a causa dell’energia in gioco, provocata dagli intensi contrasti tra masse d’aria diverse, si potranno scatenare forti temporali su Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Toscana e Lazio. Nella giornata di domenica 5 novembre il maltempo coinvolgerà anche il Centro Italia e a seguire, il Sud, soprattutto sul versante tirrenico, dove avremo temporali e forti venti sulle coste.



Il primo weekend di Novembre sarà quindi caratterizzato da forte maltempo. Continuate a seguirci per avere aggiornamenti sulle zone che verranno coinvolte maggiormente in questa fase di maltempo.

Il brutto tempo in Italia con pioggia e neve a quote basse è un fenomeno climatico che può avere un impatto significativo sul paese, sia in termini di benefici che di sfide. Le precipitazioni invernali sono fondamentali per rifornire le riserve idriche e garantire l'approvvigionamento idrico durante la stagione secca estiva. Tuttavia, la loro frequenza e quantità possono variare notevolmente da un anno all'altro.

Nell'infografica del Centro funzionale VdA le previsioni meteo

La pioggia e la neve a quote basse sono generalmente ben accettate, in quanto contribuiscono a mitigare la siccità estiva. La neve, in particolare, ha un effetto rilevante sull'apporto di acqua alle riserve idriche, poiché essa si accumula sulle montagne durante l'inverno e si scioglie gradualmente durante la primavera e l'estate, alimentando i fiumi e i laghi.Tuttavia, è importante notare che l'eccesso di pioggia o neve può anche comportare dei rischi, come alluvioni, frane, e accumuli di neve troppo elevati, che possono causare problemi logistici e di sicurezza. Inoltre, il cambiamento climatico ha portato a una maggiore variabilità nelle precipitazioni in alcune regioni, con periodi di siccità seguiti da piogge intense, rendendo il bilancio idrico più incerto e difficile da gestire.Le recenti piogge abbondanti possono contribuire a ricostituire le riserve idriche, ma spesso è necessario un approccio olistico alla gestione delle risorse idriche, che comprenda la conservazione, l'efficienza nell'uso dell'acqua e la gestione sostenibile delle risorse, al fine di affrontare la siccità estiva in modo efficace.In conclusione, il brutto tempo in Italia con pioggia e neve a quote basse può rappresentare un respiro di sollievo per la siccità estiva, ma è importante affrontare le sfide connesse all'abbondanza delle precipitazioni, in modo da sfruttare al meglio questo prezioso risorsa naturale e garantire un approvvigionamento idrico sostenibile per il futuro.