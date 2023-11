La prospettiva di Giuseppe Argirò sulla sicurezza energetica e le concessioni idroelettriche in Italia

Giuseppe Argirò, Ceo CVA, recentemente nominato Vice Presidente di Elettricità Futura con la delega all'Idroelettrico, ha assunto il suo incarico in un momento cruciale per il settore energetico italiano. La sua visione sulla sicurezza energetica e il ruolo delle concessioni idroelettriche riveste un'importanza fondamentale per il futuro del paese.

Argirò, infatti, in un post su Linkedin ha sottolineato l'importanza dell'Idroelettrico come un asset strategico per l'Italia. Questa fonte di energia rappresenta non solo il 40% della produzione rinnovabile del paese, ma anche un sistema infrastrutturale di grande rilevanza. Tra i suoi molteplici utilizzi, l'Idroelettrico svolge un ruolo chiave nella laminazione delle piene, nello stoccaggio e nella regolazione delle risorse idriche, fornendo un contributo essenziale alla sicurezza idrica dell'Italia.

Un aspetto cruciale discusso da Argirò riguarda le concessioni idroelettriche. Attualmente, il 69% di queste concessioni scadrà entro il 2029, e in assenza di un quadro normativo adeguato, il ritardo negli investimenti potrebbe essere di almeno 10 anni, a causa delle complesse procedure amministrative, progettuali e autorizzative, e delle possibili controversie legali.

In questo contesto, Argirò ha enfatizzato la necessità di adottare misure atte a garantire una transizione senza intoppi, consentendo agli operatori italiani - in gran parte azionisti pubblici - di investire immediatamente. La bozza del Decreto "Sicurezza Energetica" contiene una disposizione che permette alle Regioni di riassegnare le concessioni previa approvazione di un piano di investimenti sugli impianti e sul territorio da parte dei titolari attuali.

Argirò ha fatto notare che, a differenza di molti paesi europei, l'Italia non ha messo a gara le concessioni idroelettriche. Invece, prevede principalmente rinnovi senza procedure competitive o, in alcuni casi, concessioni illimitate per gli operatori nazionali. Questo aspetto fa emergere un'opportunità unica per l'Italia di attirare investimenti considerevoli nel settore idroelettrico.

Giuseppe Argirò neo vicepresidente di Elettricità Futura con la delega all'Idroelettrico

L'approvazione di questa normativa, secondo Argirò, non solo consentirebbe un rilancio immediato degli investimenti, ma contribuirebbe in modo significativo alla sicurezza energetica delle famiglie e delle imprese italiane. Inoltre, rappresenterebbe un passo importante nella lotta ai cambiamenti climatici, incoraggiando la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Elettricità Futura condivide questa visione e auspica fortemente l'approvazione di questa norma. Argirò ha ribadito il suo impegno a sostenere attivamente il settore energetico italiano in un momento critico per la transizione energetica, riconoscendo che il settore idroelettrico svolge un ruolo fondamentale per la sicurezza, l'indipendenza e la sostenibilità dell'Italia.

In conclusione, Giuseppe Argirò vede le concessioni idroelettriche come un punto di svolta nel panorama energetico italiano, un'opportunità unica per garantire un futuro energetico sicuro e sostenibile per il paese. La sua nomina a Vice Presidente di Elettricità Futura sottolinea l'importanza di questo settore strategico, che svolgerà un ruolo chiave nei prossimi anni nella transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio.

