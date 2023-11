Aosta: Giovedì prossimo rientro in classe per i bambini della scuola dell'infanzia "Corrado Gex"

In particolare, la scuola dell'infanzia "Oreste Marcoz," parte dell'Istituzione Scolastica "Eugenia Martinet" e situata in via Monte Grivola, accoglierà due sezioni con un totale di 41 bambini e bambine. Un'altra sezione, composta da 22 piccoli studenti, troverà ospitalità nei locali che in passato erano sede della scuola dell'infanzia di via Avondo, parte dell'Istituzione Scolastica Saint-Roch, fino alla scorsa estate.

L'assessore all'Istruzione, Samuele Tedesco, ha commentato queste scelte, sottolineando il loro impatto limitato sull'organizzazione delle famiglie e la priorità di mantenere un ambiente funzionale, riducendo al minimo il disagio. Queste decisioni sono state prese alla luce degli ultimi sopralluoghi che hanno reso alcuni locali inutilizzabili per conto di un'altra Istituzione scolastica.

Tedesco ha aggiunto: "In queste circostanze, stiamo valutando la possibilità di offrire un servizio di scuolabus e anche di pre e dopo-scuola al fine di soddisfare le esigenze dei genitori, dimostrando così il nostro impegno a garantire un'istruzione di qualità e agevolare le famiglie in questo periodo di transizione."