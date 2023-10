L’Incorrection en poésie. le colloque international à l'Université de la Vallée d’Aoste

Le département de Sciences humaines et sociales de l’Université de la Vallée d’Aoste organise pour lundi 6 et mardi 7 novembre 2023 le colloque international « L’Incorrection en poésie (XIXe -XXe siècles) » dans la salle Saint-Anselme de Université, 2A chemin des Capucins, Aoste. Responsable scientifique de la conférence est Mme Federica Locatelli, professeure de Littérature française.

Au XXe siècle, l’« incorrect » semble être devenu un acquis, un point de départ nécessaire pour « faire de la poésie » et redoubler ainsi les audaces. Dans ce colloque international, organisé en partenariat avec la Région Vallée d’Aoste, la Chaire Senghor de la Francophonie, l’Université de Rome 3 et l’ITEM de Paris (Institut des Textes et Manuscrits modernes, CNRS et ENS), on propose d’explorer l’incorrection en poésie selon plusieurs axes.

Aujourd’hui, au moment où les frontières de ce qui est « juste », voire « correct », deviennent de plus en plus flottantes, les grands écrivains des deux siècles passés, pourraient-ils nous aider à repenser les définitions acquises et à remettre en question notre attitude envers des catégories figées ? La poésie, estelle politiquement, socialement et éthiquement « incorrecte » ?

Ouverture lundi 6 novembre à 10h00 avec les mots de bienvenue de la Rectrice Mme Manuela Ceretta, de la Directrice du Département SHS Mme Elena Cattelino, de la titulaire de la Chaire Senghor Mme Teresa Grange et de l'Assesseur à l'instruction M. Jean-Pierre Guichardaz.