Fondation Grand Paradis cerca nuove risorse da inserire in squadra

Fondation Grand Paradis indice un bando per la selezione di personale e la creazione di graduatorie da cui attingere per l’impiego presso la propria sede di Cogne e nei siti gestiti sul territorio.

La Fondazione – che si occupa da oltre 20 anni della promozione del patrimonio naturalistico e culturale del versante valdostano del Parco Nazionale del Gran Paradiso attraverso la gestione di siti di interesse, l’erogazione di servizi e l’organizzazione di eventi quali il Gran Paradiso Film Festival e i trekking in lingua inglese di Giroparchi Nature Trail – cerca candidati dinamici e motivati, le cui competenze possano contribuire allo sviluppo dei numerosi progetti che la Fondazione promuove per la conoscenza e la valorizzazione del territorio.

I profili ricercati sono: n.1 “Responsabile amministrativo/contabile”, n.1 “Addetto amministrativo e agli acquisti”, n.1 “Supporto alla gestione dei siti naturalistici e culturali, n.4 “Operatore dei siti di interesse naturalistico e culturale”.

Saranno inoltre costituite graduatorie della validità di 24 mesi da cui attingere per i profili di “Project manager per progetti internazionali” e “Supporto Comunicazione ed eventi“. La selezione avverrà per titoli ed esami. Le domande dovranno pervenire entro giovedì 7 dicembre 2023.

Il bando completo ed il modulo per la domanda di partecipazione sono disponibili nella sezione "Amministrazione trasparente - Selezione di personale" del sito www.grand-paradis.it.

Per informazioni: Telefono: +39 0165 75301 E-mail: info@grand-paradis.it Sito web: www.grand-paradis.it