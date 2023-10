In tanti piangono Ilario Canonico: Il precursore del commercio moderno e maestro della gentilezza

La sua eredità comprende un mix unico di capacità manageriali, professionalità impeccabile e una gentilezza senza pari. Nel suggestivo scenario del Palazzo Cral di Aosta, Ilario ha scritto una pagina storica.

Con il passare del tempo e l'evoluzione del mercato, ha dimostrato il suo spirito pionieristico aprendo una boutique in Via Losanna, sempre ad Aosta, portando il suo livello di servizio a nuove vette. Ha vestito migliaia di valdostani, spose e sposi con la sua attenzione meticolosa ai dettagli.

Ma per Ilario, la famiglia è sempre stata al primo posto, ed è stato un nonno di inestimabile valore per i suoi nipoti. Ilario è stato un commerciante con la "C" maiuscola, mettendo il cuore e il sorriso al servizio dei suoi clienti, offrendo consigli delicati e risposte su misura per soddisfare le loro esigenze. Ora, moglie, figli, nipoti e amici lo salutano, abbracciando il suo motto di vita, "Ci vuole grinta", rendendolo eterno nella memoria di tutti chi ha avuto la fprtuna di conoscerlo.

E dunque con grande tristezza che molti valdostani sono costernati per la scomparsa di un'icona del commercio aostano, Ilario Canonico.

Infatti, Ilario è stato molto più di un semplice imprenditore; è stato un pilastro nella comunità di Aosta, un luminare del commercio che ha lasciato un'impronta indelebile nel tessuto sociale e culturale della nostra città.