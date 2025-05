La Thuile cerca volontari per la Coppa del Mondo di Mountain Bike 2025

Dal 3 al 6 luglio 2025 La Thuile ospiterà un doppio appuntamento di UCI Mountain Bike World Cup, con le discipline Enduro e Downhill, pronte a portare nel cuore della Valle d’Aosta alcuni tra i più grandi nomi della scena internazionale. Il picco di adrenalina si raggiungerà nel weekend, con le qualifiche della DH e la gara di enduro il sabato, e poi a seguire domenica con lo spettacolo delle finali di downhill.

L’organizzazione è alla ricerca di volontari motivati per contribuire alla buona riuscita dell’evento, vivendo l’esperienza della Coppa del Mondo, da un punto di vista unico, quello del dietro le quinte.

L’invito è rivolto a tutte le persone appassionate di sport e outdoor, dotate di energia, spirito collaborativo e disponibilità a mettersi in gioco in un contesto dinamico e internazionale.

Le attività dei volontari spazieranno dall’assistenza lungo i percorsi gara alla logistica generale, gestione dei flussi, info point, media operations e supporto agli uffici organizzativi.

Le giornate operative previste coprono un periodo esteso, con turni flessibili distribuiti su più fasi dell’evento.

“I volontari sono il motore silenzioso ma essenziale di ogni evento internazionale” – spiega Mathieu Ferraris, sindaco di La Thuile – “Chi sceglie di partecipare entra nel vero fulcro dell’azione: contribuisce in prima persona a far girare ogni ingranaggio e a costruire, passo dopo passo, qualcosa di grande. Ci occupiamo della suddivisione dei gruppi, dell’affiancamento e della formazione: senza volontari, eventi di questa portata semplicemente non si potrebbero realizzare.”

Requisiti richiesti:

Maggiore età (entro il 19 giugno)

Buona salute e flessibilità oraria

Conoscenza base dell’italiano (inglese o francese costituiscono un valore aggiunto)

Partecipazione a incontri formativi (online o in presenza)

Entusiasmo e voglia di mettersi in gioco!

A tutti i volontari selezionati verranno forniti kit ufficiale dell’evento (t-shirt, felpa, cappellino, mantellina), pasti durante i turni di lavoro.

Le candidature dovranno essere inviate entro il 31 maggio 2025.

Tutti i dettagli e il form di candidatura sono disponibili sul sito ufficiale dell’evento .

Biglietti disponibili per il pubblico

Per chi invece desidera vivere l’evento da spettatore, godendo di una posizione privilegiata per lasciarsi travolgere dallo show, i biglietti per la Coppa del Mondo di Mountain Bike a La Thuile sono già disponibili.

Il pubblico potrà scegliere se seguire l’azione dalle tribune o dal prato situati nello stadio di arrivo oppure – per i più appassionati – acquistare il biglietto di risalita e raggiungere i punti più spettacolari scendendo poi a piedi lungo il percorso. Un’occasione unica per sentire la tensione e respirare l’adrenalina della gara da vicino.