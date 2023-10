Allestimento aiuola invernale nel Quartiere Cogne

L'Associazione Quartiere Cogne, Opera Omnia e il Gruppo Informale Comesol proseguono la loro collaborazione volta alla realizzazione del progetto “Aiuole edibili” iniziato a marzo scorso, approvato dal comune di Aosta.

Sabato pomeriggio, grazie anche all'aiuto di alcuni volontari, è stata allestita un piccolo prototipo di aiuola invernale, di fronte alle scuole Lexert del Quartiere Cogne, utilizzando la tecnica del 'Key hole garden' - giardino a serratura - . Grazie alla sua forma particolare la messa a dimora delle piante, la gestione e la cura diventano più rapide e agevoli.



In questo modo si puntano a creare delle isole fertili di sfalci e terriccio adatte ad ospitare nuovi ortaggi in primavera, vista anche la scarsa qualità del terreno dell'aiuola.

Nel piccolo spazio sono stati posizionati quattro eriche colorate e degli ortaggi adatti anche al clima invernale per avere una piccola area verde policromatica e curata anche nei mesi in cui solitamente la vegetazione è spoglia.

“Lo scopo del nostro lavoro è duplice:” spiegano i tre partner: “sociale e ambientale. Vogliamo prenderci cura dell'area verde a ridosso di un plesso scolastico e di una gradevole piazzetta pedonale trascurata e spesso usata come pattumiera a cielo aperto e trasformarla in un bel giardino, affinché porti frutti e nutrimento agli occhi, allo spirito e al palato. In fondo quello spazio è di tutti perciò anche nostro ed è un dovere civico avere cura e amore per ciò che ci appartiene. Siamo certi che, nonostante le difficoltà iniziali, il progetto produrrà dei buoni frutti, in ogni senso.”