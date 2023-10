Courmayeur: Chiusa per la stagione invernale chiusura strada della Val Veny

Come di consueto, in previsione del periodo invernale, è stata emanata l'ordinanza di chiusura della strada della Val Veny. L'ordinanza n. N.5516 del 13/10/2023 (in allegato) prevede dunque che a partire dal 16 ottobre 2023 (compreso) e fino alla revoca della presente ordinanza, sulla strada comunale della Val Veny: • dal ponte delle Capre fino al bivio di Plan Ponquet sono vietati il transito sia veicolare che pedonale; • dal Plan Ponquet fino al termine della strada (Plan Lognan), fino a quando lo consentono le condizioni meteo, è consentito il transito veicolare e pedonale a totale rischio dell’utente e senza la custodia della strada da parte del Comune. In particolare, il transito pedonale è da intendersi come attività escursionistica.

