Successo della festa delle mele ad Antey

Il clima quasi estivo di questo week end, ha favorito maggiormente l afflusso di gente consueto appuntamento con la "festa delle mele" ad Antey.

Frittelle di mele squisite, mele di ogni tipo, succo di ma e sidro, come sempre protagonisti di questo meraviglioso evento. Non solo mele naturalmente, ma anche patate e formaggi e, come sempre, non mancavano gli ostrucari.

A fare sorridere, giocare, truccare i bambini, "lo smile", che definirei veri professionisti, incantando grandi e piccini con le grandiose bolle di sapone tramutate in fuoco.

Un vero clima di festa e come sempre, molto ben organizzata, nonostante l'amministrazione comunale di Antey stia, purtroppo, in questo momento sotto un cielo meno sereno. Nulla traspariva.

Il sindaco di Antey, Marco Poletti e l'assessore turismo, Denise Noussan, gli stessi gentili e ben organizzati come sempre, sono riusciti anche quest' anno ad offrirci due giorni in festaai quali non si può che augurare,un ciel sereno come il tempo ci ha offerto, in queste due giornate.

Laura Pellissier Sensitiva e scrittrice...in arte..Madame Lenormand