Carabinieri di Saint Vincent-Chatillon incontrano i cittadini di Nus

I Carabinieri della Compagnia di Saint Vincent – Chatillon (AO), dalla fine dell’estate 2023, hanno ripreso le attività di informazione nei confronti dei cittadini, mirate a diffondere la cultura della sicurezza e ad intraprendere un’agile campagna di comunicazione istituzionale, rivolta alle fasce di popolazione più esposte a truffe e furti.

In particolare, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Saint Vincent – Chatillon, Magg. Alberto Cavenaghi, in sinergia con i Sindaci di Pont Saint Martin (AO) Sig. Marco Suquet, di Donnas (AO) Sig. Amedeo Follioley, il Sindaco del Comune di Nus (AO), Sig. Camillo Rosset ed i Parroci di Saint Vincent, Don Lorenzo Sacchi, Pont Saint Martin, Don Claudio Perruchon, Donnas, Don Paolo Quattrone e Nus, Don Andrea Marcoz ha intrapreso una serie di iniziative per facilitare l’incontro tra i militari delle Stazione Carabinieri di Donnas - Pont Saint Martin, Nus e Saint Vincent – Chatillon e le cittadine ed i cittadini del territorio. Nel quadro di tali iniziative, hanno avuto luogo:

il 23 settembre 2023 , un incontro dei Carabinieri della Compagnia di Saint Vincent – Chatillon con i fedeli presso la Chiesa di Nus, il 24 settembre 2023 uno presso quella di Saint Vincent, il 30 settembre 2023 un altro presso quella di Pont Saint Martin ed infine, il 1 ottobre 2023, l’ultimo presso quella di Donnas.

Il 6 ottobre 2023, infine, in Nus, il Comandante ed i militari della locale Stazione Carabinieri, con la collaborazione del Sindaco Sig. Camillo Rosset, hanno incontrato le cittadine ed i cittadini del centro anziani di quel Comune, con la partecipazione dell'Assessore del Comune, Sig.ra Edda Carlon, rinnovando analoga iniziativa, ampiamente apprezzata ed utile, già tenutasi lo scorso 27 gennaio.

Nel complesso, dalla fine della stagione estiva, i militari della Compagnia Carabinieri di Saint Vincent - Chatillon hanno già contattato più di 2.500 persone, in “Bassa Valle”, illustrando alla cittadinanza, con il prezioso supporto delle Amministrazioni Comunali e delle Parrocchie, le principali strategie per difendersi dai truffatori.

Particolarmente graditi sono stati i foglietti illustrativi pieghevoli, le locandine e gli adesivi realizzati dai Carabinieri del Gruppo di Aosta, secondo le linee guida del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, riguardanti proprio la prevenzione delle truffe e dei furti in casa, incentrati sui concetti di prudenza, diffidenza e affidamento ai rappresentanti delle Istituzioni, in caso di dubbi o necessità sempre a disposizione dei cittadini e raggiungibili attraverso il Numero Unico di Emergenza 112.

La sinergia dei Sindaci e delle Amministrazioni Comunali, in particolare di quelle di Nus, Donnas e Pont Saint Martin, è stata particolarmente efficace alla diffusione del messaggio, essendo detto materiale, già dall’anno 2021, a disposizione delle rispettive cittadinanze in tutti gli uffici pubblici della giurisdizione e reperibile sui rispettivi siti istituzionali.