Il trapianto è un dono prezioso da non sprecare

Quando parliamo di trapianti è fondamentale promuovere la cultura del dono, ma è altresì necessario lavorare sugli aspetti organizzativi e di coordinamento, ricordando la delicatezza di tutte le fasi del trapianto: dall’immissione in lista d’attesa al follow up del paziente, che deve essere strettamente monitorato almeno durante il primo anno post-trapianto. Per scongiurare i rischi connessi al rigetto e alle infezioni che possono impattare drammaticamente sulla mortalità e sulle comorbilità del paziente trapiantato, fondamentale è anche tutelare il paziente dal punto di vista psicologico ed emotivo. Il Centro Regionale Trapianti della Regione Piemonte-Valle d’Aosta rappresenta un’eccellenza nazionale: attivo dal 1981, è stato il primo centro trapianti a fornire diagnosi e consulenza genetica in Italia e continua a rappresentare un punto di riferimento nazionale, in particolare per i trapiantanti di fegato e reni.

Con l’obiettivo di informare e sensibilizzare OMaR - Osservatorio Malattie Rare, con il patrocinio non oneroso di ADMO Onlus - Associazione Donatori Midollo Osseo, AIDO Piemonte - Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule, AMR - Alleanza Malattie Rare, Centro Nazionale Trapianti e CRT Piemonte - Centro Regionale Trapianti Piemonte e il contributo non condizionante di Takeda, organizza questo webinar ove saranno discusse, alla presenza delle Istituzioni e del Centro Nazionale Trapianti, alcune delle principali tematiche connesse alla donazione e al trapianto, anche dal punto di vista psicologico, con un particolare focus relativo alla prevenzione e alla gestione delle infezioni opportunistiche nel paziente trapiantato. L'attenzione sarà riservata poi alla complessa correlazione tra le malattie rare genetiche e l’insufficienza d’organo, che vede nei trapianti l’unica alternativa terapeutica possibile.