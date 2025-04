Prevenzione in piazza: conoscere il tumore colorettale per combatterlo prima che arrivi

La prevenzione è un gesto semplice ma potente, capace di cambiare il destino di migliaia di persone. È con questo spirito che il 10 maggio, Aosta ospiterà una giornata interamente dedicata alla consapevolezza e alla lotta contro i tumori colorettali. Un'iniziativa gratuita e aperta a tutti, organizzata dall’Assessorato alla Sanità, Salute e Politiche sociali e dall’Azienda USL della Valle d’Aosta, con il contributo della Croce Rossa Italiana e della Fondazione Oncologica Valdostana, che porterà al centro dell’attenzione un tema troppo spesso trascurato ma che riguarda la salute di ogni cittadino.

In Piazza Chanoux sarà installato un colon gonfiabile gigante, un modello didattico percorribile che rappresenta un vero e proprio viaggio all’interno del corpo umano. Guidati da medici, infermieri e volontari, i visitatori potranno vedere da vicino come si sviluppano le lesioni precancerose, comprendere i passaggi della diagnosi e scoprire le possibilità di trattamento oggi disponibili. Non è solo un'esperienza immersiva: è una lezione di salute, utile per adulti, giovani e famiglie. Un modo diretto per superare il tabù delle malattie oncologiche e stimolare la cultura della prevenzione.

La giornata sarà articolata in due momenti: al mattino, dalle 9:30 alle 12:30, nel Salone Viglino di Palazzo Regionale si terrà un convegno con esperti delle principali strutture sanitarie regionali. Gli interventi affronteranno il percorso integrato del paziente oncologico, dallo screening alla cura, passando per il sostegno psicologico e il ruolo della rete territoriale. È prevista la partecipazione, tra gli altri, del dott. Paolo Millo, direttore della SC Chirurgia Generale, del dott. Maurizio Castelli, direttore del Dipartimento di Prevenzione, della dott.ssa Marina Schena, oncologa, e di molti altri professionisti. Sarà anche l’occasione per illustrare il funzionamento della “cabina di regia degli screening” regionali, attraverso cui si coordinano le politiche sanitarie di prevenzione.

L’obiettivo è uno: ridurre l’incidenza dei tumori colorettali promuovendo controlli regolari, corretti stili di vita e un’alleanza forte tra cittadini, medici e istituzioni. Come ha sottolineato l’assessore Carlo Marzi, la diagnosi precoce è il miglior alleato contro il cancro, e questa iniziativa rappresenta uno dei tanti tasselli di un impegno concreto a tutela della salute pubblica. L’intervento delle associazioni, la partecipazione degli Ordini professionali e il sostegno del mondo scientifico nazionale confermano l’importanza di un’azione sinergica e continuativa.

La manifestazione, patrocinata da numerosi enti e associazioni sanitarie e sostenuta da Johnson & Johnson MedTech, vuole essere un appuntamento fisso nel calendario valdostano della prevenzione. Perché il futuro della sanità si costruisce anche in piazza, con la condivisione della conoscenza e l’impegno di ognuno di noi.