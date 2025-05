Anche per il 2025 la LILT sostiene e diffonde la Giornata Mondiale senza Tabacco del 31 maggio, promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)

Quest'anno la campagna mira a smascherare le tattiche che le industrie del tabacco e della nicotina utilizzano per rendere attraenti i loro prodotti dannosi.

Perché questo tema?

Una delle principali sfide per la salute pubblica, oggi, è l'attrattiva del tabacco, della nicotina e dei prodotti correlati, soprattutto per i giovani.

L'industria cerca costantemente di trovare modi per rendere questi prodotti più accattivanti, aggiungendo aromi e altri agenti che ne modificano odore, sapore o aspetto. Questi additivi sono progettati per mascherare l'asprezza del tabacco, aumentandone così il gradimento, in particolare tra i giovani.

Altre tattiche includono:

Marketing glamour: design eleganti, colori accattivanti e sapori allettanti vengono utilizzati strategicamente per attrarre un pubblico più giovane, anche attraverso i canali dei media digitali.

Design ingannevoli: alcuni prodotti imitano dolci, caramelle e persino personaggi dei cartoni animati, articoli che i bambini trovano naturalmente attraenti.

Aromi e additivi: possono rendere l’esperienza più gradevole, aumentando la probabilità di un uso continuativo e riducendo le possibilità di smettere.

Queste tattiche possono contribuire ad aumentare, a vantaggio dell’industria, il numero di consumatori con un’iniziazione precoce, con rischio di dipendenza per tutta la vita e gravi conseguenze per la salute.

Necessità di politiche più rigorose in Europa per proteggere i giovani

Nel 2022, i dati della Regione Europea dell’OMS hanno evidenziato lacune significative nella protezione dei bambini dalle sigarette elettroniche.

Solo 4 Paesi vietano tutti gli aromi nelle sigarette elettroniche, mentre altri 4 consentono o limitano alcuni aromi. Solo 11 Paesi proibiscono tutte le forme di pubblicità, promozione e sponsorizzazione delle sigarette elettroniche, rispetto a 36 che hanno divieti parziali e 6 senza regolamentazioni.

Queste lacune rendono i giovani particolarmente vulnerabili al marketing mirato delle sigarette elettroniche.

L’uso di prodotti a base di nicotina, come sigarette elettroniche e bustine di nicotina, è in aumento tra i giovani.

Nel 2022 si stima che il 12,5% degli adolescenti in Europa abbia utilizzato sigarette elettroniche, rispetto al solo 2% degli adulti. In alcuni Paesi, il consumo di sigarette elettroniche tra i bambini in età scolare è stato 2-3 volte superiore rispetto al fumo di sigarette, evidenziando una tendenza preoccupante che richiede un’azione urgente.

La Giornata Mondiale senza Tabacco 2025 offre l’opportunità di far luce sulle strategie che perpetuano il consumo di tabacco e nicotina, e di rafforzare l’impegno collettivo per un futuro più sano.

Obiettivi della campagna 2025

La campagna per la Giornata Mondiale senza Tabacco 2025 mira a:

Sensibilizzare: informare il pubblico su come le tattiche dell'industria manipolino l'aspetto e il fascino dei prodotti del tabacco e della nicotina.

Sostenere il cambiamento politico per ottenere:

misure volte a vietare aromi e additivi che rendono questi prodotti più appetibili;

divieti totali sulla pubblicità, promozione e sponsorizzazione del tabacco, anche sulle piattaforme digitali;

regolamentazione della progettazione dei prodotti e delle loro confezioni per renderli meno accattivanti.

Ridurre la domanda: smascherare queste tattiche mira a ridurre la domanda, in particolare tra i giovani, riducendo di conseguenza la loro esposizione alla nicotina e ai prodotti del tabacco.

Smascherando queste strategie, la campagna metterà in luce i modi in cui l'industria commercializza la dipendenza, stimolando gli sforzi per ridurre la domanda e sostenere la salute pubblica a lungo termine.

Unisciti alla campagna per sensibilizzare e sostenere un futuro più sano e senza tabacco, in occasione della Giornata Mondiale senza Tabacco.

Per la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, la Giornata Mondiale senza Tabacco è da sempre occasione per fare il punto sull’abitudine al fumo e per rilanciare la sua lotta senza riserve contro il tabagismo, partendo da un presupposto:

la pandemia da tabacco è la prima causa evitabile di morte.

Salvatore Luberto, presidente Lilt VdA

Le azioni intraprese da LILT Valle d’Aosta vanno dalla prevenzione del fumo di tabacco nei giovani – con la promozione nelle scuole di progetti validati – all’intervento con chi fuma, per dare un aiuto alla cessazione.

Da oltre 30 anni la LILT valdostana effettua interventi finalizzati alla prevenzione dei danni causati dal fumo di sigaretta nelle scuole valdostane primarie, medie inferiori e medie superiori, raggiungendo mediamente oltre 2.500 studenti all’anno.

Un ulteriore concreto sostegno offerto dalla LILT ai cittadini per combattere il fumo è il numero verde SOS LILT 800 99 88 77, anonimo e gratuito su tutto il territorio nazionale.