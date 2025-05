La sanità valdostana e la riforma che inciampa: il passo corto dell’Italia lunga

L'ex cinema Ideal di Verres in attesa di trasformazione in Ospedale di Comunità

Se la sanità territoriale fosse una staffetta, la Valle d’Aosta sarebbe quel corridore che, pur con le scarpe logore e la pista in salita, è riuscito a prendere il testimone e a mettersi in marcia. Non il più veloce, forse, ma nemmeno quello che resta fermo a guardare.

Lo dicono i dati — quelli della Fondazione GIMBE, dell’Agenas e del Ministero della Salute — che non urlano come i talk show, ma parlano chiaro.

In Valle d’Aosta, tutti e 8 i distretti sanitari hanno attivato l’assistenza domiciliare integrata (ADI). Un dato pieno, 100%, ben superiore alla media italiana, e che significa una cosa semplice: se un anziano ha bisogno di cure a casa, almeno qui una porta si apre. A questo si aggiunge la copertura delle centrali operative territoriali (COT), che raggiunge anch’essa l’8 su 8, segno che il sistema, almeno nella regia dei servizi domiciliari, c’è ed è funzionante.

Ma poi arrivano le note stonate, perché — come spesso accade in Italia — il merito si guadagna su un versante, mentre sul resto si arranca.

Le famose “Case della Comunità”, in Valle d’Aosta, sono quattro quelle previste, ma ancora nessuna è pienamente attiva. Nessun servizio integrato, nessun orario prolungato, nessun team multidisciplinare stabile. Stesso discorso per gli “Ospedali di Comunità”: due previsti, zero avviati.

Un po’ come annunciare un rifugio alpino e scoprire che c’è solo il cartello, ma nessun tetto.

Eppure non tutto è da buttare, anzi. Sul fronte digitale, la Valle mostra i muscoli: il 69% dei cittadini ha detto sì alla consultazione del proprio Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), contro una media nazionale ferma al 42%. Non solo: il 100% dei referti, dei verbali di pronto soccorso e delle lettere di dimissione è caricato sul fascicolo, un risultato che pochissime regioni possono vantare.

Un segno di fiducia, e forse anche di una cultura civica che, se non altro, crede ancora nel “pubblico” che funziona.

Ma allargando l’obiettivo, come con un drone che sale fino a vedere l’intero stivale, il panorama è sconfortante. Lo dice la Fondazione GIMBE con un’onestà chirurgica: la riforma dell’assistenza territoriale in Italia è una macchina accesa ma senza marce.

“Il rischio concreto – ha dichiarato Nino Cartabellotta, presidente di GIMBE – è che l’assistenza territoriale, così come immaginata dal PNRR, resti una grande incompiuta: tante inaugurazioni, tante promesse, ma pochi servizi attivi, poco personale, poca integrazione con i medici di famiglia”.

Dati alla mano: solo il 2,7% delle Case della Comunità in Italia è pienamente operativo. Gli Ospedali di Comunità, zero. Il Fascicolo Sanitario Elettronico è consultabile dal cittadino solo in 11 regioni, e nemmeno una ha completato il caricamento dei documenti previsti.

Ci si chiede allora: perché? La risposta è vecchia come l’Italia repubblicana. Perché le riforme si annunciano, si finanziano, si inaugurano, ma poi si schiantano contro il muro della burocrazia, della carenza di personale, delle resistenze corporative. E in questo caso, anche del silenzio — colpevole — dei medici di medicina generale, che avrebbero dovuto essere i protagonisti della rivoluzione ma si sono accomodati ai margini.

Così, a poco più di un anno dalla scadenza del PNRR, rischiamo di fare la solita figura: quella del Paese che “centra i target” sulla carta, ma che nella realtà resta senza infermieri, senza strutture funzionanti, senza una sanità che cammina sulle gambe.

E allora la Valle d’Aosta, con tutti i suoi limiti, sembra quasi un modello. Non perché brilli, ma perché almeno si muove. Mentre altrove, dalle Alpi alla Sila, si predica la prossimità ma si pratica l’abbandono. E in un’Italia dove la salute è sempre più una lotteria geografica, il campanile non è più solo un simbolo: è l’unico presidio rimasto.