AMBULATORIO AD ACCESSO DIRETTO PER ASSISTITI SENZA MEDICO: CONFERMATA L’ATTIVITÀ, MA RIDOTTA A UN GIORNO SETTIMANALE IN BASE AL FLUSSO DI PAZIENTI

Prosegue l’attività dell’ambulatorio ad accesso diretto presso il Poliambulatorio di Aosta, in Via Guido Rey 3 – ambulatorio n. 12. Il servizio è rivolto esclusivamente agli assistiti attualmente privi di medico di medicina generale.

Rispetto al mese di aprile, in cui erano previste due giornate settimanali di apertura, l’attività dell’ambulatorio viene rimodulata a una sola giornata – il lunedì – al fine di adeguarsi al reale flusso di utenti registrato. La decisione è stata presa per garantire un uso più efficiente delle risorse, mantenendo comunque l’accesso alle cure per chi ne ha necessità.

L’ambulatorio sarà operativo ogni lunedì dalle ore 16:00 alle ore 20:00, con ultimo accesso consentito entro le ore 19:30. L’accesso avverrà senza prenotazione; gli utenti dovranno presentarsi muniti di tessera sanitaria, comprensiva di eventuali esenzioni in corso di validità.

Pur essendoci ancora alcune centinaia di posti disponibili tra i medici di medicina generale in servizio, l’attivazione dell’ambulatorio risponde all’esigenza di assicurare la continuità assistenziale a chi, per vari motivi, non ha ancora effettuato la scelta del nuovo medico. Inoltre, per i posti mancanti, è necessario attendere i tempi tecnici legati alla presa di servizio di nuovi professionisti.