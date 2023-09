Donnas: Stanziati 90 mila euro per la scuola di Vert

Una variazione che pareggia intorno ai 344 mila euro nata dalla necessità, emersa durante le fasi della progettazione esecutiva della Scuola di Vert, di aumentare le cifre per far fronte ad alcune osservazioni provenienti dall’USL riguardanti la mensa e ad alcuni ulteriori adeguamenti tecnici. Dati i tempi ristretti di approvazione del progetto esecutivo, per assicurare all’intervento la necessaria copertura, è stato infatti necessario procedere con lo stanziamento di circa 90 mila euro di risorse proprie comunali. Oltre a tale stanziamento risorse sono state impiegate per il servizio di gestione calore, per la manutenzione degli edifici comunali, per i servizi digitali, 6 mila euro per manutenzione all’acquedotto di Preles e circa 70 mila per la manutenzione delle strade. In occasione della variazione sono stati stanziati dei fondi nel settore cultura: per l’acquisto di un filmato riguardante l’emigrazione a fine ‘800 di famiglie donnaziesi a Curitiba in Brasile e per la promozione e diffusione dell’Albergo Diffuso. Dopo la variazione di bilancio il Consiglio Comunale ha discusso e approvato anche due regolamenti, quello riguardante l’uso del Gonfalone comunale che richiedeva alcuni aggiornamenti e il regolamento riguardante i cosiddetti “stalli rosa”, ossia alcuni stalli di sosta che verranno realizzati in diversi luoghi di Donnas (vicino alle scuole e a Montey) che serviranno ad agevolare il posteggio delle donne in gravidanza o di genitori di bambini minori di 2 anni.