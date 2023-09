Per Lo Tsaven Campagna Amica è tempo di sapori autunnali

Inizia il mese di ottobre e con esso una nuova stagione ricca di alimenti e prodotti tipici, tutti da conoscere e gustare. Per questo sabato, 30 settembre, Campagna Amica torna al mercato coperto in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto ad Aosta, dove come sempre i produttori agricoli saranno disponibili ad accogliere i cittadini consumatori per descrivere i loro prodotti e fornire utili consigli per utilizzarli al meglio in cucina.

Sui banchi del mercato faranno bella mostra una selezione di vini locali, accanto agli altri prodotti legati al territorio, tutti da scoprire e da acquistare per arricchire la tavola. Domenica 1 ottobre, Lo Tsaven raddoppia in quanto le aziende di aziende agricole di Campagna Amica saranno presenti alla “Fita di pomme” a Gressan e a “Verres è…la zucca dall’orto alla tavola”.

“Questi appuntamenti – dichiarano la Presidente Alessia Gontier e il direttore di Coldiretti Valle d’Aosta Elio Gasco – sono un’ottima occasione per fare shopping direttamente dai produttori agricoli, portando a casa alimenti di stagione, di alta qualità e dall'origine certa, garantita dal marchio Campagna Amica. Invitiamo, quindi, tutti i consumatori e i clienti abituali del mercato a partecipare a questo appuntamento che animeranno il fine settimana e offriranno a tutti la possibilità di essere inebriati dai colori, dai gusti e dalle fragranze autunnali”.